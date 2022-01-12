Dünya Bankası'ndan Türkiye ile ilgili yeni karar

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,1





Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2'ye, 2023 içinse yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürdü.Dünya Bankası, Haziran 2021'de yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,5 ve 2023'te yüzde 4,5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Banka, Ekim 2021'de ise tahminlerinde güncellemeye giderek, Türkiye'nin 2021'de yüzde 8,5, 2022'de yüzde 3 ve 2023'te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü. Bankanın son raporunda ise Türkiye için 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminleri düşürüldü. Buna göre Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3'ten yüzde 2'ye, 2023 yılı için ise yüzde 4'ten yüzde 3'e çekildi.Dünya Bankası yönetimi, küresel ekonomik büyümenin 2023 sonuna kadar yavaşlamaya devam edeceği tahmininde bulunarak, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,3'ten 4,1'e düşürdü.