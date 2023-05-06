Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyaca ünlü bankadan TL için korkutan tahmin /06 Mayıs 2023 11:43

Dünyaca ünlü bankadan TL için korkutan tahmin

14 Mayıs’a günler kala ABD’nin yatırım bankası Goldman Sachs’tan Türk Lirası'yla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

SHABER3.COM

Seçimlerden sonra ekonomi kamuoyu için önemli başlıklardan biri olan ödemeler dengesi bağlamında Türk Lirası'nı analiz eden banka TL'nin reel ticari ağırlıklandırılmış olarak önümüzdeki yıllarda yüzde 13 değer kaybetmesi gerektiğini söyledi.

Bankanın analistleri spot kurdaki mevduat seviyelerin 2018-2019 dönemindeki benzer bir düzeltmenin gerçekleşmesi durumunda oldukça adil göründüğünü belirtti.

Banka analizinde, çıktı açığında 2018-2019 döneminden daha sınırlı bir genişleme gerektirecek benzer bir ödemeler dengesi düzeltmesinin TL'yi mevcut seviyelerden yüzde 4 daha değerli hale getirebileceğini ifade etti.

Bununla birlikte eğer politika tercihlerinin ve makro ortamın cari açığın genişlemesine neden olması durumunda TL'nin daha da değer kaybetmesinin olası olduğu vurgulandı.

Analizde cari açığın gayrisafi milli hasılanın yüzde 7-8 seviyesine erişmesi durumunda TL'de yüzde 18'lik değer kaybı olacağı ifade edildi.

Goldman Sachs, EM devlet tahvilleri modellemelerinin Türkiye dolar cinsi tahvillerinin para politikasında normalleşme ve kurumların kalitesinde iyileşmeyi halihazırda fiyatladığını gösterdiğini belirtti.

Aralarında Kamakshya Trivedi ve Caesar Maasry’nin de olduğu Goldman analistleri “Geleneksel politikaya dönüşün Türkiye spreadlerinde daha güçlü fiyatlanması mümkün olmakla birlikte bunun büyük ölçüde fiyatlandığını görüyoruz” diye yazdı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyaca ünlü bankadan TL için korkutan tahmin Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:02:05