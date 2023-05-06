Dünyaca ünlü bankadan TL için korkutan tahmin

Seçimlerden sonra ekonomi kamuoyu için önemli başlıklardan biri olan ödemeler dengesi bağlamında Türk Lirası'nı analiz eden banka TL'nin reel ticari ağırlıklandırılmış olarak önümüzdeki yıllarda yüzde 13 değer kaybetmesi gerektiğini söyledi.







Bankanın analistleri spot kurdaki mevduat seviyelerin 2018-2019 dönemindeki benzer bir düzeltmenin gerçekleşmesi durumunda oldukça adil göründüğünü belirtti.







Banka analizinde, çıktı açığında 2018-2019 döneminden daha sınırlı bir genişleme gerektirecek benzer bir ödemeler dengesi düzeltmesinin TL'yi mevcut seviyelerden yüzde 4 daha değerli hale getirebileceğini ifade etti.







Bununla birlikte eğer politika tercihlerinin ve makro ortamın cari açığın genişlemesine neden olması durumunda TL'nin daha da değer kaybetmesinin olası olduğu vurgulandı.







Analizde cari açığın gayrisafi milli hasılanın yüzde 7-8 seviyesine erişmesi durumunda TL'de yüzde 18'lik değer kaybı olacağı ifade edildi.







Goldman Sachs, EM devlet tahvilleri modellemelerinin Türkiye dolar cinsi tahvillerinin para politikasında normalleşme ve kurumların kalitesinde iyileşmeyi halihazırda fiyatladığını gösterdiğini belirtti.







Aralarında Kamakshya Trivedi ve Caesar Maasry’nin de olduğu Goldman analistleri “Geleneksel politikaya dönüşün Türkiye spreadlerinde daha güçlü fiyatlanması mümkün olmakla birlikte bunun büyük ölçüde fiyatlandığını görüyoruz” diye yazdı.









