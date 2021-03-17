Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünyada Çip krizi büyüyor: Kriz dev teknoloji markasını da vurdu /17 Mart 2021 14:47

Dünyada Çip krizi büyüyor: Kriz dev teknoloji markasını da vurdu

Dünya genelinde yaşanan çip üretimindeki sıkıntı teknoloji sektörünü derinden sarstı. Güney Koreli teknoloji markası Samsung, bu yıl Note serisinden yeni telefonun çıkış tarihini ertelerken, "Çip tedariğinde çok ciddi bir dengesizlik var" açıklamasını yaptı.

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Corona virüsü salgını dolayısıyla yaşanan çip sıkıntısı büyüyor… Güney Koreli teknoloji markası Samsung, çipin arz-talebinde çok ciddi bir dengesizlik olduğunu duyurarak, çip sorununun sadece otomotiv sektörüyle sınırlı kalmayacağının sinyalini verdi.

Dün Güney Kore’nin başkenti Seul’de hissedarlarla toplantı yapan şirketin CEO’su Koh Dong-jin, “Son tüketici ürünlerinde yaşanan bu çip sıkıntısı gelecek çeyrekte büyük bir sıkıntı olacak” dedi.

Öte yandan Samsung’un en başarılı akıllı telefon serilerinden olan Galaxy Note’un yeni modelinin de bu yıl satışa çıkmasının ertelenebileceği de belirtildi. Tablet ile telefonu birleştiren ve özel bir kalemle satıldığı için rakiplerinden daha pahalıya satılan Note serisi cihazlar Samsung’un son iki yıldaki akıllı telefon satışlarının yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

“EĞER SAMSUNG BİLE BUNU DİYORSA…

Bloomberg’e konuşan teknoloji danışmanlık şirketi Techsponential’ın kurucusu Avi Greengart, “Eğer Samsung gelecekte piyasaya süreceği ürünler ve cihazlar ile ilgili konuşmaya başladıysa, bu çok ciddi bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.

Birkaç aydır otomotiv sektöründe devam eden çip sorunu sebebiyle sadece bu yıl otomotiv şirketlerinin 61 milyar dolarlık satışı kaçırması bekleniyor.
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