Dünyada ultra zenginler listesine 31 bin kişi eklendi

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısının geçen yıl yüzde 6 artış yaşandı.





Danışmanlık şirketi Knight Frank'in hazırladığı rapora göre ulrta zenginler listesine 31 binden fazla kişi eklenerek yeni sayı 513 bin 244 oldu.





Hali hazırda çok zengin olanların servetleri yükselen küresel borsalardan ve artan emlak fiyatlarından yararlandığı için geçen yıl 31 binden fazla kişi “ultra zengin” saflarına katıldı.





Raporda, 2019'un ekonomik olarak, dışa dönük ve çalkantılı bir yıl olduğu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), küresel gayrisafi milli hasıla büyümesini geçen yılın ocak ayında yüzde 3,5 iken, bu yılın ocak ayında 2,9'a düşürdüğü belirtildi.



