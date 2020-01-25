Dünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve başsağlığı mesajları

Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından dünyadan çok sayıda dayanışma ve başsağlığı mesajları geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadesini kullandı.

KANADA: KALPLERİMİZ SİZİNLE

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, deprem nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımlarken, “Bu akşam Türkiye’den yıkıcı haberler aldık. Kalplerimiz, bugünkü depremde yaralanan veya sevdiği birini kaybeden herkesle birlikte. Bu gece aklımızda siz varsınız” ifadelerini kullandı.





KOSOVA: YANINIZDAYIZ





Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kalplerinin Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla birlikte olduğunu kaydetti. Thaçi, "Kosova bu trajik anlarda Türkiye Hükümeti ve halkının yanındadır. Kosova acil operasyonel yardım göndermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.





BOSNA-HERSEK: DUALARIMIZ HALKLA





Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Sivrice'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Boşnak lider, mesajında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."





KUZEY MAKEDONYA’DAN DAYANIŞMA MESAJI





Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, resmi Twitter hesabında Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarını derin başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı. Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski de resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk halkına güçlü desteklerini sunarak, şunları kaydetti: "(Depremde) Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki tüm vatandaşlar için dua ediyoruz. Yardım etmeye hazırız."





ARNAVUTLUK: DOSTUMUZSUNUZ, YANINIZDAYIZ





Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi.





Dost ülke Türkiye'de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum" ifadelerini kullandı.





MEKSİKA VE AND PARLAMENTOSUNDAN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI





Meksika hükümeti ile Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.





Meksika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meksika hükümeti, depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı diliyor, Afetzedelerle dayanışma içinde olduğunu vurguluyor" ifadeleri kullanıldı.





AB: TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ





Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonundan, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.





İRAN: KARDEŞLERİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ





İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabından, "Dost ve kardeş Türkiye devlet ve halkına, özellikle Elazığ'daki kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" paylaşımında bulundu.





UKRAYNA: HERKESE GEÇMİŞ OLSUN





Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden de depreme ilişkin Twitter'dan yayımlanan mesajda, "Elazığ merkezli depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





MALEZYA: BU ZOR ZAMANDA YANINIZDAYIZ





Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır" ifadesini kullandı.





Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir" açıklamasında bulundu.