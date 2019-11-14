Dünyanın en uzun aktarmasız ticari uçuşu denemesi başladı









Yaklaşık 100 ton yakıtla Londra’daki Heathrow havalimanından sabah yerel saatle 6’da havalanan uçak toplamda 17800 km yol kat edecek. Uçakta bu deneme uçuşuna katılan 50 civarında yolcu bulunuyor. Uçak Sidney’e ulaştığında bu havacılık tarihinde yapılmış en uzun ticari uçuş olarak tarihe geçmiş olacak.





Uçak 19 saati aşması beklenen uçuşta Avrupa’nın üzerinden Rusya, Kazakistan ve Çin hava sahalarını geçecek. Uçuş boyunca 4 pilotun görev yapacağı açıklandı.





Uçuşta Melbourne Monash Üniversitesi’nden uzmanlarda yer alıyor. Uzmanlar bu uzun uçuşun, pilotlar, kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkilerini gözlemleyecekler. Uzun yolculuk boyunca uçağın üreticisi Boeing şirketi de uçaktan gelen verileri analiz edecek. Uçakta yolcuların yanısıra az sayıda gazeteci de bulunuyor.





Şirket daha önce de New York-Sidney arasında benzer şekilde bir deneme uçuşu gerçekleştirmişti. New York-Sidney arasında 16200 km’lik mesafe de yine yaklaşık 19 saatte kat edilmişti. Deneme seferlerinin planlanan şekilde gerçekleşmesi halinde şirket 2022 yılı itibariyle bu rotalarda direk uçuşlara başlamayı planlıyor.