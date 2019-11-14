Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na resen darbe! /14 Kasım 2019 16:15

İmamoğlu'na resen darbe!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 23 Haziran'da kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bakanlıklar üzerinden rekabete tutuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resen devreye girecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Kasım'da "temel atmama töreni" düzenleyerek iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resen devreye girecek.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını cevaplandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız." dedi. 

ÇEVRE BAKANI KURUM: RESEN BU İŞİ YAPACAĞIZ

"Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı." diyen Kurum, "Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız." ifadelerini kullandı.
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