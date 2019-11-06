Şaka değil, yarın temel atmama törenimiz var!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa'da daha önce ihalesi yapılmış arıtma tesisi projesini iptal ettiklerini duyurdu.





Arazi değeriyle beraber 1,5 milyon lirayı aşan bir proje olduğunu ifade eden İmamoğlu, arazinin 70 bin metrekaresinin yeşil alandan oluştuğunu belirterek, "Yarın bir temel atmama törenim var. Çünkü böyle bir yatırıma, arıtma tesisine gerek yok." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Brand Week açılışında gerçekleştirdiği “İstanbul’un geleceğini tasarlamak” başlıklı konuşmasında İstanbul'un kaynaklarının AKP eliyle nasıl birilerine peşkeş çekildiğini anlattı.





İMAMOĞLU: BÖYLE BİR TESİSE GEREK YOK Kİ!

İmamoğlu, "Şaka değil, yarın bir temel atmama törenim var. Çünkü göreve geldiğimizde bize dayatılmış, ihaleye çıkılmış. Silahtarağa'da Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen 70 bin metrekareye yakını orman olan bir arazide bir arıtma tesisi. Durdurduk. Böyle bir yatırıma, arıtma tesisine gerek yok. Temel'e idam edilecekken sormuşlar son dileğin ne diye? 'Ha bu bana ders olsun' demiş. Biz tasarruf kelimesini önemsiyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu marka ve pazarla zirvesinde konuştu.





Sanatçıların İstanbul sokaklarında renk kattığı bir döneme girildiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul kültür sanat etkinlikleri 7-8 ilçeye sıkışmış bir şehir değil artık. Biz bu şehirde morali yüksek tutacağız." ifadelerini kullandı.





İSTANBUL İSTATİSTİK KURUMU!





İstanbul Yatırım Ajansı kuracaklarını kaydeden İmamoğlu, "En önemli şeylerden biri veri tabanı oluşturmak, bunun için İstanbul İstatistik Kurumu'nu oluşturuyoruz. İstanbul'da bir yazılım merkezi olması için çalışıyoruz. Bu amaçla buraya destek olması için Küresel Kent Akademisi'ni kuruyoruz." dedi.



