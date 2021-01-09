Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en zengininden ilginç soru /09 Ocak 2021 18:55

Dünyanın en zengininden ilginç soru

E-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak, 208 milyar dolarlık serveti ile "dünyanın en zengin kişisi" unvanını kazanan Tesla'nın patronu Elon Musk ilginç bir mesaj yayınladı.

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208 milyar dolar şahsi servete sahip Amazon'un patronu Jeff Bezos'u geride bırakan Tesla'nın patronu Elon Musk şahsi Twitter hesabında bağış konusunda takipçilerinden yardım talep etti.

Takipçilerine, "Nasıl bağış yapmalıyım?" sorusunu yönelten Musk, 2010 yılında Bill ve Melinda Gates çifti ile Warren Buffet'ın başlattığı Giving Pledge (Bağış Taahhüdü) kampanyasına destek vereceği imasında bulundu. 

Musk, zenginler arasında bağış konusundaki düşük performansıyla dikkati çekiyor. Tesla ve SpaceX'in patronu, Musk Vakfı'na 257 milyon dolar bağış yaptı.

JEFF BEZOS DA ELEŞTİRİLİYOR

Bill Gates ve Warren Buffet servetlerinin yarısını bağışlarken, uzun zaman bağış konusunda eleştirilen Jeff Bezos da bağış tutarını artırdı. 

Bezos iklim değişimi kapsamında 10 milyar dolarlık bağış yaptı. Bezos, 2020 yılı kasım ayında 16 çevreci grubuna 791 milyon dolar bağışladı.
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