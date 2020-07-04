Dünyanın en zengininden yeni rekor

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında servetine servet katmaya devam etti.





Bezos'un serveti geçen sene eski eşi Mackenzie Bezos ile boşanırken yaptığı anlaşma kapsamında büyük bir ödeme yapmasına rağmen yine artış gösterdi. Bezos çiftinin ayrılığı, "tarihin en pahalı boşanma davası olarak kayıtlara geçmişti.







Amazon'un kurucusu Bezos'un serveti 171,6 milyar dolar olduğu açıklandı. Bu rakama göre Bezos'un serveti, Macaristan ve Fas'ın gayri safi yurtiçi hasılasından (GSYH) daha yüksek.





Koronavirüs salgınında elektronik ticarete yönelik talebin artmasının akabinde Amazon'un hisse değerleri yüzde 50 yükselmişti.





Amazon salgın döneminde ağır çalışma şartları ve çalışanlara yönelik kötü muamele sebebiyle eleştiriliyor.