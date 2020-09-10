Dünyanın gözü kulağı aşıda

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının son safhadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı.





Son aşamadaki klinik testlerin durdurulması endişe verici görülse de ilaç şirketi AstraZeneca bunu "rutin" bir duraksama olarak tanımlıyor ve denekte görülen "açıklanamayan hastalığın" aşının ters tepkiye yol açmasından kaynaklanmış olabileceğini kaydediyor.





AstraZeneca ve Oxford ortaklığıyla geliştirilen aşının testlerine yaklaşık 30 bin denek katılıyor.





BAŞI ÇEKEN AŞILARDAN BİRİYDİ





AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen aşı, dünyadaki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı yarışında başı çeken adaylar arasında.





Dolayısıyla yaşanabilecek herhangi bir gecikme, hayal kırıklığına sebep olabiliyor.







Konuyla ilgili haber ilk olarak, ilaç sektörüyle ilgili haberler yapan Stat News web sitesi tarafından duyuruldu. Haberde, aşıya olumsuz tepki veren deneğin birkaç gün içerisinde iyileşmesinin beklendiği aktarıldı.





AstraZeneca, yaşanan durumun arkasındaki sebeplerin araştırılmaya başlandığını duyurdu.





BBC'nin Sağlık Editörü Fergus Walsh, bu sürecin "günler" alabileceğini aktardı.





DENEKLER RAHATSIZLANIRSA DENEMELER DURDURULUYOR





Aşı denemeleri, deneklerden birisinde ortaya çıkan bir rahatsızlıkla askıya alınabiliyor. BBC Editörü Walsh, bu durumun ilk kez yaşanmadığının altını çiziyor: "Aşının test edildiği deneklerden biri hastaneye başvurursa ve hastalığının belirgin bir nedeni tespit edilemezse, denemeler askıya alınıyor."





Oxford Üniversitesi'nden bir sözcü, "Böylesine büyük testlerde, tesadüfen bazı hastalık vak'aları ortaya çıkabilir, ancak bunların dikkatli bir şekilde bağımsız birimlerce kontrol edilmesi gerekir." dedi.





Walsh, Oxford'un geliştirdiği aşının test çalışmalarının ikinci kez askıya alındığını da ekliyor.





ABD'de Koronavirüs aşı çalışmalarının başındaki Dr. Moncef Slaoui, bir bilirkişi heyetinin geniş kapsamlı bir inceleme yaptığını, bunun ters reaksiyonlarda olağan bir işlem olduğunu belirtiyor.





COVID-19 AŞISI GÜVENLİ OLACAK MI?





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimiminden önce aşının hazır olmasını istiyor.







Aşı testlerinin durdurulmasına dair haberler yayıldığı anda hem AstraZeneca hem de Oxford Üniversitesi, dolaşıma sokulacak herhangi bir aşı adayının güvenli olacağını temin eden açıklamalar yaptı.





AstraZeneca'nın da aralarında olduğu dokuz büyük ilaç şirketi, aşı geliştirme çalışmalarında güvenliğin "en yüksek öncelik" olduğunu ortaya koyan tarihi bir anlaşmaya imza attı.





Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merk, Moderna, Sanofi ve Novavax gibi ilaç devlerinin bulunduğu şirket topluluğu, aşı çalışmalarında "bilimle tutarlı olmak" konusunda teminat verdi.





SALGINA KARŞI AŞIYA NE KADAR YAKINIZ?







Rusya bir Koronavirüs aşı adayını onaylayan ilk ülke oldu.







Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde 180 aşı adayının test aşamasında olduğunu, ancak henüz hiçbirinin klinik testleri tamamlamadığını belirtiyor.





Aşıların güvenli şekilde test edilmesinin uzun sürmesi nedeniyle, WHO bu yılın sonuna kadar bir aşı adayının kriterlerin tamamını karşılayarak onaylanmasını beklemiyor.





AstraZeneca ve Oxfort Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen aşı, 1'inci ve 2'nci Faz testleri tamamladığı için önde gelen aşı adayları arasında.





Kısa bir süre önce testlerin üçüncü aşamasına geçildi. Bu çalışmalara, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da yaklaşık 30 bin denek katılıyor.





Üçüncü faz denemeler, bazı aşı çalışmalarında birkaç yıl sürebiliyor.





"AŞI SİYASİ PROPAGANDAYA ALET EDİLMEMELİ"





ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ülkesindeki bir aşı adayının onaylanması beklentisinde olsa da aşı yarışında siyasi propagandanın güvenliğin önüne geçme ihtimali uzmanları endişelendiriyor.





Bilim insanları, Rusya'nın geliştirerek onay verdiği aşı adayıyla ilgili de şüphelerini ortaya koyuyor.





Bazı uzmanlar Rusya'nın kestirme yollara başvurması ve süreci hızlıca yürüterek insanları riske atmasından endişe ediyor.





Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de Rusya'dan "güvenli ve etkili bir aşı" üretmek için yerleşik kurallara uymasını talep etti.