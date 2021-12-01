Samanyolu Haber /Gündem / ‘Dur ihtarına uymadığı’ gerekçesiyle Çetin Kaya’yı öldüren polis tutuklandı /01 Aralık 2021 19:18

‘Dur ihtarına uymadığı’ gerekçesiyle Çetin Kaya’yı öldüren polis tutuklandı

İstanbul'da 'dur ihtarına uymadığı' öne sürülerek öldürülen Çetin Kaya'yı polisin yere yatırıp ters kelepçe taktıktan sonra yakın mesafeden ensesinden vurarak katlettiği ortaya çıktı. Kaya'yı öldüren polisin tutuklandığı bildirildi.

SHABER3.COM

İstanbul Kadıköy Göztepe’de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş edildiği öne sürülen Çetin Kaya’yı polisin yere yatırıp ters kelepçe taktıktan sonra yakın mesafeden ensesinden vurarak katlettiği ortaya çıktı. ETHA’dan Nadiye Gürbüz’ün bildirdiğine göre, haberin duyulmasının ardından kamuoyunda oluşan tepki sonucu Kaya’yı katleden polis tutuklandı. Ancak polisin ismi gizli tutuluyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Kadıköy ilçesinin Göztepe semtinde önceki akşam polisin dur ihtarının ardından aracını durduran Çetin Kaya’ya aracın içinden çıktıktan sonra yere yatırılıarak ters kelepçe takıldı. İddiaya göre, Kaya polis tarafından ensesinden vurularak infaz edildi. Araç içindeki 15 yaşındaki E.Ç. ise kaçtıktan sonra gözaltına alındı.
 
Göztepe SSK hastanesi yakınlarında öldürülen Çetin Kaya’nın sinema sektöründe çalıştığı öğrenildi.

ENSESİNDEN VURULDU

ETHA’nın özel haberine göre, cenazeyi teslim alan sinema sektöründen arkadaşları, Çetin Kaya’nın ensesinden vurulduğunu doğrularken, polis, Kaya’nın dur ihtarını uymadığını, araçtan indikten sonra da direndiğini ve yaşanan arbedede vurulduğunu öne sürmüştü.

MOBESE KAYITLARI SİLİNDİ

Katliamın yaşandığı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan çok sayıda mobese kamerasının devre dışı olduğu iddia edildi.

Görüntüleri izlemek isteyen arkadaşlarına, o bölgedeki mobeselerin devre dışı olduğu söylendi. Polis katliamının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Çetin Kaya’nın arkadaşları, olay anına ilişkin görüntüleri elde etmek için çaba harcadıklarını kaydetti.

ÇETİN KAYA SİVAS’TA DEFNEDİLDİ

Çetin Kaya’nın cenazesi dün Sarıgazi Cemevi’nden sinema sektöründe çalışan arkadaşları, oyuncular ve yönetmenler tarafından defnedilmek üzere memleketi Sivas’a gönderildi.

ARKADAŞLARINDAN ÇAĞRI

Polis tarafından Kadıköy Göztepe’de infaz edilen Çetin Kaya’nın arkadaşları, görgü tanıklarına çağrıda bulundu. Arkadaşları görgü tanıklarının 0 533 353 02 32 numaralı telefondan kendilerine ulaşmalarını istedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Dur ihtarına uymadığı’ gerekçesiyle Çetin Kaya’yı... Sonraki Haber >>

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:30:36