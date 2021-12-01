‘Dur ihtarına uymadığı’ gerekçesiyle Çetin Kaya’yı öldüren polis tutuklandı

İstanbul Kadıköy Göztepe’de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş edildiği öne sürülen Çetin Kaya’yı polisin yere yatırıp ters kelepçe taktıktan sonra yakın mesafeden ensesinden vurarak katlettiği ortaya çıktı. ETHA’dan Nadiye Gürbüz’ün bildirdiğine göre, haberin duyulmasının ardından kamuoyunda oluşan tepki sonucu Kaya’yı katleden polis tutuklandı. Ancak polisin ismi gizli tutuluyor.







NE OLMUŞTU?





İstanbul’un Kadıköy ilçesinin Göztepe semtinde önceki akşam polisin dur ihtarının ardından aracını durduran Çetin Kaya’ya aracın içinden çıktıktan sonra yere yatırılıarak ters kelepçe takıldı. İddiaya göre, Kaya polis tarafından ensesinden vurularak infaz edildi. Araç içindeki 15 yaşındaki E.Ç. ise kaçtıktan sonra gözaltına alındı.





Göztepe SSK hastanesi yakınlarında öldürülen Çetin Kaya’nın sinema sektöründe çalıştığı öğrenildi.





ENSESİNDEN VURULDU





ETHA’nın özel haberine göre, cenazeyi teslim alan sinema sektöründen arkadaşları, Çetin Kaya’nın ensesinden vurulduğunu doğrularken, polis, Kaya’nın dur ihtarını uymadığını, araçtan indikten sonra da direndiğini ve yaşanan arbedede vurulduğunu öne sürmüştü.





MOBESE KAYITLARI SİLİNDİ





Katliamın yaşandığı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan çok sayıda mobese kamerasının devre dışı olduğu iddia edildi.





Görüntüleri izlemek isteyen arkadaşlarına, o bölgedeki mobeselerin devre dışı olduğu söylendi. Polis katliamının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Çetin Kaya’nın arkadaşları, olay anına ilişkin görüntüleri elde etmek için çaba harcadıklarını kaydetti.





ÇETİN KAYA SİVAS’TA DEFNEDİLDİ







Çetin Kaya’nın cenazesi dün Sarıgazi Cemevi’nden sinema sektöründe çalışan arkadaşları, oyuncular ve yönetmenler tarafından defnedilmek üzere memleketi Sivas’a gönderildi.





ARKADAŞLARINDAN ÇAĞRI





Polis tarafından Kadıköy Göztepe’de infaz edilen Çetin Kaya’nın arkadaşları, görgü tanıklarına çağrıda bulundu. Arkadaşları görgü tanıklarının 0 533 353 02 32 numaralı telefondan kendilerine ulaşmalarını istedi.