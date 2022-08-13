Samanyolu Haber /Gündem / Durumu kötüleşen tutuklu Ayık için acil tahliye çağrısı /13 Ağustos 2022 21:37

Durumu kötüleşen tutuklu Ayık için acil tahliye çağrısı

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde tutulan ve durumu ağırlaşan yüzde 76 engeli raporu bulunan Devrim Ayık için acil tahliye çağrısında bulundu.

Durumu kötüleşen tutuklu Ayık için acil tahliye çağrısı


Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde tutulan ve durumu ağırlaşan yüzde 76 engeli raporu bulunan Devrim Ayık için acil tahliye çağrısında bulundu.
 
Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için gerçekleştirdikleri eylemlerin 414’üncü haftasında İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi önünde açıklama yaptı. “Tedavi Haktır Engellenemez ve Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın” pankartının açıldığı açıklamada konuşan İHD Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Nuray Çevirmen, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Devrim Ayık’ın ağır hastalıkları nedeniyle durumunun kötüye gittiğini belirterek, acil tahliye çağrısı yaptı.
 
‘SİYASİ DOSYA DENİLEREK BAKILMIYOR’
 
Ayık’ın 2021’de tekrar tutuklandığını anımsatan Çevirmen, “Ayık ağır CHRON hastalığından dolayı ilk ameliyatında 40 cm, ikinci ameliyatında da 60 cm bağırsağı alınmıştır. 2 Nisan 2021’de yapılan kolonoskopi kontrolünde doktor tarafından ‘bağırsaklarında ciddi derecede çürümelerin başladığı, acilen ilaç ve iğne ile tedavisinin yapılması ve diyet uygulanması gerektiği’ ifade edilmiştir. Ancak bunlarla ilgili olarak bir işlem yapılmamıştır. Ayrıca 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu bir gözünü kaybetmiş, sol gözü miyop olup 30 dereceye kadar yükselmiştir. Ayık, hastalıklarından kaynaklı olarak yüzde 76 engelli raporludur” dedi. 
 
Ayık’ın ailesi ile yaptığı son telefon görüşmesinde koğuştaki bütün arkadaşlarının hasta olduğunu anlattığını aktaran Çevirmen, Ayık’ın durumunun ise bir haftadır kötüye doğru gittiğini dile getirdi. Çevirmen, “Günlerdir ateşi 38 derecenin altına düşmedi, tansiyonunun 7’ye 4 olduğunu belirtmiş ve gittikçe de düşüyor, kalbinin sıkıştığını, göğüs kafesindeki sancılara ve baş ağrısına dayanamadığını, bir gözünün tamamen görme işlevi uzun zamandan beri yitirdiğini, 30 derece miyop olan gözünün defalarca bembeyaz olduğunu, o gözünü de kaybettiğini sandığını, bunlar yaşanırken cezaevinin hiçbir sağlık hizmeti vermediğini, sağlık kuruluna götürüldüğünde de dosyaya bakıp siyasi olduğu için ilgilenilmediğini anlatmış” bilgilerini paylaştı.
 

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