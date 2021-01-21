Duvarı durdurdu, Dünya Sağlık Örgütü'ne geri döndü

21 Ocak Çarşamba gün yemin ederek Beyaz Saray'da işbaşı yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ilk icraat olarak kritik konularda kararname imzaladı.





Biden, tüm federal binalarda hem federal çalışanları hem de sözleşmelilere maske takma ve sosyal mesafeye uyma mecburiyet getirdi.





Biden, yönetiminin ilk 100 günü boyunca Amerikalılardan maske takmalarını istiyor. Biden bunun yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mutasyonlarının da ortaya çıkmasıyla yayılma hızının arttığı bu hassas dönemde önemli olduğu görüşünde.





Biden’ın ilk 100 gün hedefleri arasında 100 milyon Amerikalının Covid-19 aşısı olmasını sağlamak da yer alıyor.





AMERİKA, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE GERİ DÖNÜYOR





Başkan Biden, Dünya Sağlık Örgtü’ne (WHO) yeniden katılma talimatı verdi. Selefi Donald Trump, Covid-19 salgınıyla mücadelede yetersiz kaldığı ve Çin’in baskısına boyun eğdiği gerekçesiyle ABD'yi geçen yılı WHO’dan resmen çıkarmıştı.







Beyaz Saray Koronavirüs Koordinatörü Jeff Zietens, Biden’ın küresel düzeyde daha önemli bir rol üstlenme konusundaki bağlılığının sembolü olarak, hükümetin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci’nin 21 Ocak Perşembe günü Dünya Sağlık Örgütü’nde ABD heyetinin başkanı olarak bir konuşma yapacağını söyledi.





ABD’nin örgütün reformları, Covid-19 ile mücadele, küresel sağlık ve sağlık güvenliğinin iyileştirilmesi konularında WHO ile birlikte nasıl çalışmayı planladıklarını anlatacak.





İKLİM ANTLAŞMASINA YENİDEN TARAF OLACAK





Biden, seçim kampanyası vaatlerinden bir diğerini yerine getirmek için ilk görev gününde Paris İklim Antlaşması’na yeniden katılmak için de kararname imzaladı.





Petrol, doğalgaz ve kömür üretimini destekleyen Trump, iklim için zararlı fosil yakıtların emisyonunu azaltma maksadıyla imzalanan küresel antlaşmadan çekilmeyi yönetiminin önceliklerinden biri hâline getirmişti. Kararnamenin imzalanmasının akabinde 30 gün içinde ABD anlaşmaya resmen geri dönecek.







KUZEY KUTBUNDA PETROL ARAMA FAALİYETİNE SON





Biden, ilk gününde Kuzey Kutbu Doğal Yaşamı Koruma Alanı’nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için verilen iznin geçici olarak durdurulması kararını da imzaladı.





Trump yönetimi tarafından Keystone XL şirketine verilen izin iptal ediliyor. Askıya alınan araç yakıt tüketim ve emisyon standartları yeniden yürürlüğe konuluyor. Biden, Trump’ın bazı ulusal anıtların sınırlarını daraltan ve korumasını kısıtlayan kararının da yeniden gözden geçirilmesini istiyor.







YEDİ MÜSLÜMAN ÜLKEYE GETİRELEN YASAK KALKTI





Biden, Trump yönetiminin ilk eylemlerinden biri olan Müslüman ülkelere getirilen seyahat yasaklarını kaldırdı.





Trump, 2017 yılının ocak ayında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştı. Trump’ın kararının mahkemelere taşınmasının akabinde kararın daha hafif bir versiyonu Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.





MEKSİKA SINIRINA DUVAR DURDURULDU





Biden, Trump’ın 2018 yılının şubat ayında ABD’nin güney sınırına duvar örebilmek için Savunma Bakanlığı bütçesinden milyarlarca dolarlık kaynak aktarılmasına izin veren ‘‘ulusal acil durum’’ ilanını da kaldırdı.





Duvar inşaatını askıya alan Biden hem bu konuda verilen ihaleleri inceleyecek hem de duvarın parasının nereye yönlendirilebileceğini değerlendirecek.







Biden, ayrıca küçük yaşta aileleriyle birlikte kaçak olarak Amerika’ya gelenleri koruyan "DACA" isimli programı da koruma talimatı verdi. Bu program 2012’den bu yana çocuk yaşta ABD’ye gelen binlerce kişinin sınır dışı edilmesini önledi.





Başkan Trump, 2017’de DACA programının sonlandırılması talimatını vermiş, ancak Anayasa Mahkemesi programın sürdürülmesi kararını almıştı.





Biden, DACA’dan yararlanan yaklaşık 700 bin kişinin kalıcı yasal statü ve vatandaşlık almalarının önünü açması için Kongre’den yeni bir yasa geçirmesini de istiyor.





11 MİLYON GÖÇMENE RAHATLATAN KARAR







Biden, Trump’ın 11 milyon kişinin sınır dışı edilmesini bir öncelik hâline getiren kararnamesini de iptal etti.





Biden, Trump’ın yasa dışı göçmenlerin 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına dahil edilmemesi planını da iptal etti. ABD’de nüfus sayımı eyaletlerin Kongre’deki koltuk sayısını ve federal kaynakların dağılımını belirliyor.





Biden, 1 Ocak 2021’den önce ABD’de bulunan herkesin Yeşil Kart alması ve vatandaşlığa müracaat etmesini sağlayacak bir tasarı hazırladı.





Amerika'nın Sesi'nin (VOA) haberine göre Biden, Eğitim Bakanlığı’na federal öğrenci kredilerine getirilen affı en azından 30 Eylül 2021'e kadar uzatması talimatı verdi.







Kongre, kredi geri ödemelerini mart ayında kabul ettiği Covid-19 yardım paketi kapsamında askıya almıştı. Trump yönetimi bu imtiyazın süresini iki kez uzatmıştı.





EV KREDİSİ BORCUNUÖDEYEMEYENLE KOLAYLIK





Biden ev kredi borçlarını ödeyemeyenlerin haciz işlemleriyle kiralarını ödeyemeyenlerin evden çıkarılması sürecini en erken 31 Mart 2021’e kadar erteledi.





ABD’de resmi verilere göre ev sahiplerinin neredeyse yüzde 12’si konut kredisi ödemelerini geciktirmiş durumda, kiracıların ise yüzde 19’u kiralarını ödemekte zorlanıyor.