Samanyolu Haber /Gündem / Ege'de İki yaşındaki çocuklarıyla mahsur kalan aile kurtarıldı /09 Ocak 2022 23:49

Ege'de İki yaşındaki çocuklarıyla mahsur kalan aile kurtarıldı

Ege'de İki yaşındaki çocuklarıyla mahsur kalan aile kurtarıldı. Pserimos adası sakinlerinin sahip çıktığı çift için işlemler başlatıldı

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KHK'lı eşi ile birlikte Ege'de hayatını kaybeden KHK'lı Nurdan Şenocak Gündüz'ün adaya sembolik anlam kattığı Kos'ta defnedilmesinden sadece bir gün sonra Yunanistan adalarından farklı bir hikaye yaşandı . Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklaran Yunanistan’a kaçarken denizde mahsur kalan  Sümeyye ve Ömer Kaplan çifti ile 2 yaşındaki çocukları kurtarıldı Aile için iltica süreci başlarken Pserimos adasında mahsur kalan aileye ilk etapta ada sakinleri sahip çıktı. 

Fotoğrafta kurtulan Ömer Kaplan hayatlarının büyük anını, eşini, iki yaşındaki çocuğunu ve kendisine yardım edenlerin gülümsemesini yakalamak için hatıra fotoğrafı çekiyor. 

Yetkililer gelinceye kadar sağanak yağışın altında kalan aileye sahip çıkan ada sakini, ilk etapta Kalimnos Sahil Güvenlik’e haber verdi. Ada sakini Yunan, Sahil Güvenlik’in botu gelene kadar kendi ailesiyle birlikte sıkıntılı aileye bakım sağladı.
Çiftin kurtuluşu Yunanistan Medyasında da haber oldu 

Haberin linki https://vimatisko.gr/
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