Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim Bakanı, LGS’de çocukları çok zorlamayacakmış!.. /08 Nisan 2023 11:50

Milli Eğitim Bakanı, LGS’de çocukları çok zorlamayacakmış!..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) çocukları ‘çok zorlamayacaklarını’ dile getirdi.

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LGS ile ilgili bilgi veren Özer, ikinci dönem konularının sınavda olmayacağını belirtti. Özer, zor dönemden geçtiklerinden dolayı çocukları çok zorlamayacaklarını söyledi.

Özer, şunları söyledi: “4 Haziran’daki LGS’de bu yıl ikinci dönem konuları yer almayacak. Özellikle bölgedeki çocuklar zor bir dönem geçiriyor. LGS’de onları çok zorlamayacağız. İskenderun’a gelen iki bin kişi kapasiteli ‘Karadeniz Lifeship Rauf Bey’ gemisi, LGS sınavı ve YKS’ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edildi.”
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