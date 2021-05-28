Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomiye güven mayısta %1,3 geriledi /28 Mayıs 2021 12:34

Ekonomiye güven mayısta %1,3 geriledi

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 92,6 ile 2021 yılının en düşük seviyesini gördü.

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Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 93,9 iken, Mayıs ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 92,6 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 77,3 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azalarak 107,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 100,9 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 79,6 değerini aldı.
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