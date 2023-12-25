Samanyolu Haber /Dünya / El Magazi mülteci kampına yönelik İsrail saldırısında 70 kişi öldü /25 Aralık 2023 09:40

El Magazi mülteci kampına yönelik İsrail saldırısında 70 kişi öldü

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in El Magazi mülteci kampına yönelik saldırısında 70 kişinin öldüğünü duyurdu.

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Bakanlık Pazar günü geç saatlerde yapılan saldırıda üç evin vurulduğunu aktarıyor.

Bakanlık sözcüsü çok kalabalık bir yapı bloğunun yıkıldığını kaydetti.

Saldırıda kızını ve torununu kaybettiğini aktaran bir baba, ailenin kuzeydeki savaştan kaçtığını söyledi.

Baba, kızıve torununun vurulan apartmanlardan birinin üçüncü katında yaşadığını aktardı ve “Duvar üzerlerine yıkıldı. Torunum, kızım, babası… Hepsi gitti” dedi.

BBC’nin ulaştığı İsrail ordu sözcülüğü, Magazi’de “bir olay yaşandığına dair” ellerine raporun ulaştığını kaydetti.

Sözcülük, İsrail ordusunun “sivillere gelecek zararı azaltmak için gerekli adımları attığını” savundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre savaşta şu ana kadar 20 binden fazla kişi öldü.
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