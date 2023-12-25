Ölümcül korona varyantı Kedilerde de görüldü

Kedi koronavirüsünde tehlikeli mutasyon

Kedilerdeki koronavirüs varyantının varlığı aslında uzun zamandır biliniyordu. Birçok kedi, feline coronavirus (FCoV) olarak adlandırılan virüsü taşımakla birlikte bunların çoğu hastalanmıyor ya da hafif semptomlar gösteriyor.

Kedi ve köpek koronavirüslerin rekombinasyonu





Evcil hayvanların bulaşmadaki rolü





İnsanlar ve kediler için ilaçlar

Kıbrıs'ta, insan koronavirüsü ilacı Molnupiravir'in, FIP'li kedilerin tedavisinde kullanımına ağustos ayında izin verildi. Antiviral ajan GS-441524'ün de tedavide çok etkili olduğu kanıtlanmış durumda.