Elektrikli oto savaşı: AB hedefi belirledi, markalarda kıyasıya yarış var

Euronews'te Kerem Congar imzasıyla yer alan habere göre ise bazı dev otomobil firmaları bu hedefi yakalamakta zorlanabileceklerini ve bunun da iş modellerine zarar vereceği görüşünde. Bunun yanında firmalar özellikle elektrikli araçlar için kıta genelinde yapılan altyapı çalışmalarının yavaş gittiği görüşünde birleşiyor.







Veri analiz şirketi ACEA'ya göre Avrupa'da elektrikli otomobillerin şarj edilmesi için gerekli istasyonların yüzde 70'i, Hollanda (66.665), Fransa (45.751) ve Almanya (44.538) gibi 3 farklı ülkede yoğunlaşmış durumda.





Avrupa'daki otomobil firmaları tam olarak ne zaman yüzde 100 oranda elektrikli ve hidrojenli araç üretimine geçecek? AB Komisyonu'nun belirlediği sürede hedefe ulaşılabilir mi?





Otomobil firmalarının bu zamana kadar yaptığı çalışmalar ve kendilerine belirledikleri hedefler neler?





BMW Grup





Alman otomobil devi BMW, 2030 yılına kadar araç satışlarının yüzde 50'sini elektrikli otomobillerin oluşturacağını belirtiyor.

Bunun yanında BMW, bünyesinde olan Mini (Cooper) marka otomobillerin tamamının 2030'da yüzde 100 elektrikli olmasını hedeflediğini açıkladı. Verilere göre 2021'de satılan Mini araçların yüzde 15'ini elektrikli modeller oluşturdu.







Daimler





Mercedes-Benz'in bünyesindeki Daimler, daha önce fosil yakıtlı araçlarını 2039 yılına kadar aşamalı olarak kaldıracağını açıklamıştı. Ancak otomobil devi şimdi, elektrikli sisteme geçiş için çalışmalarını hızlandıracağını duyurdu.





Alman ticaret dergisi Automobilwoche'ye göre, Daimler CEO'su Ola Källenius, temmuz ayında yapacağı açıklamayla 2030'a kadar tamamen elektrikli araç üretimine geçmek için yaptıkları planların ayrıntılarını paylaşacak.





Ferrari





Dünyanın en ünlü spor otomobil markalarından İtalyan Ferrari henüz seri elektrikli araç üretimine geçmedi. Firma ilk elektrikli ticari aracını 2025'te piyasaya sürecek. Şirketin CEO'su Louis Camilieri, geçtiğimiz sene Ferrari'nin tamamiyle elektrikli araç üretimine hiçbir zaman geçemeyeceğine inandığını söylemişti.





Ford





ABD merkezli otomobil devi Ford'un, elektrikle çalışan pick-up aracı F150 modelinin tanıtımını yapması dikkatleri bu firmanın üzerine çekmişti. Şirket yüzde 100 elektrikli araçlara geçişteki çalışmalarını Avrupa'da yoğunlaştırmış durumda.





Ford, Avrupa'da 2030'a kadar tüm binek araç üretiminin elektrikli modellere geçeceğini açıkladı. Şirket 2030'da tüm ticari modellerinin 3'te 2'sinin de elektrikli veya hibrit olacağını belirtiyor.





Honda





Japon otomobil devi Honda'nın CEO'su Toshihiro Mibe, 2040 yılına kadar ürettikleri tüm araçların elektrikli olacağını açıkladı.





Dev şirket Avrupa'da 2020'den itibaren sadece hibrit ya da yüzde 100 elektrikli araç satışına geçecek. Şirketin bu hedefine ulaşması için sadece 1 senesi var.





Hyundai







Mayıs ayında Güney Koreli otomobil devi Hyundai, araç üretiminin yarısının elektrikliye geçeceğini açıklamıştı. Dev şirket Avrupa'da yüzde 100 elektrikli araç üretimine 2040 yılında geçmeyi hedefliyor.





Jaguar Land Rover





İngiliz otomobil devi Land Rover'ın bünyesindeki lüks araç firması Jaguar, 2025 yılına kadar tüm araçlarını yüzde 100 elektrikli olarak üretmeyi planlıyor. Land Rover araçlarının elektrikli araç endüstrisine geçişiyse biraz daha zaman alacak. Land Rover 2030 yılına kadar tüm araç üretiminin yüzde 60'ının sıfır-emisyon üreten modeller olacağını duyurdu.





Renault Grup





Fransız otomobil devi Renault, 2030 yılına kadar tüm üretiminin yüzde 90'ını elektrikli modellerin oluşturacağını açıkladı.





Şirket bu hedefine ulaşmak için 2025 yılına kadar 10 yeni elektrikli model piyasaya sürmeyi amaçlıyor. Dev firma bu sebeple 90'lı yılların popüler modeli Renault 5'in özel bir elektrikli versiyonunu çıkarmak için hummalı bir çalışma içerisinde.





Stellantis





Peugeot, Opel ve Fiat-Chrysler gibi otomobil markalarını bünyesinde bulunduran Stellantis, geçtiğimiz hafta elektrikli araçlarla ilgili hedeflerini kamuoyunu duyurmuştu.





Şirket bu kapsamda 2028 yılına kadar Opel marka otomobillerin tamamını elektrikli olarak üretecek. Stellantis, Avrupa ve Kuzey Amerika'da sattığı araçların yüzde 98'inin de 2025'e kadar yüzde 100 elektrikli modeller olmasını hedeflediklerini duyurdu.





Toyota





Dünyanın en büyük otomobil üretici firması olan Japon Toyota'nın Prius modeli, elektrikli ve hibrit araçlar arasında oldukça popüler. Şirket 2025 yılına kadar elektrikli bataryayla çalışan 15 farklı yeni model çıkaracağını açıkladı.





Geçtiğimiz sene şirketin CEO'su Akio Toyoda, Toyota'nın yıllık genel toplantısındaki ana gündem maddesinin elektrikli araçların batarya üretimi olduğunu duyurmuştu.





Volkswagen





Almanya'nın en büyük otomobil üretici firması olan Volkswagen elektrikli araç üretimini oldukça ciddiye alıyor.





Şirket daha önce 2035 yılına kadar tüm üretimini elektrikliye çevireceğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, Volkwagen'in son fosil temelli araç modelini 2033'te üreteceği belirtilmişti.





Volvo





İsveçli otomobil devi Volvo, 2010 senesinde yapılan devirle Çinli otomobil devi Zhejiang Geely Holding Group'a geçmişti.





Dayanıklı ve güvenli araçlarıyla bilinen şirket, 2030 yılına kadar tamamıyle elektrikli araç üretimine geçmeyi amaçlıyor.





Volvo'nun Teknoloji Müdürü Henrik Green, "içten yanmalı fosil yakıtlı araçların" geleceği olmadığını ve yakın bir zamanda tedavülden kalkacağını düşünüyor.