Elinde hiç Dogecoin olmadan Thodex üzerinden paralel sistem kurmuş

Kripto para skandalına konu olan Thodex olayının arka planı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Konuya yakın uzmanlar, yurtdışına kaçan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in şirketin bilgisayar sistemleri üzerinden sadece kendi arayüzünde yatırımcıların varlığı varmış gibi göstererek bir çok işlem gerçekleştirdiğini söyledi.





Daha önce Uzan Grubu'nun İmar Bankası'nda yaptığı bu paralel sistem sayesinde yatırımcılardan maliyetsiz para toplandığı ifade ediliyor. Uzun Grubu İmar Bankası'nda elinde olmayan devlet tahvillerini kurdukları benzer paralel sistemler ile tahvil varmış gibi satmış ve milyonlarca mağdur yaratmıştı.





Konuyu inceleyen uzmanların verdiği bilgiye göre Özer, şirkette kurduğu paralel bilgisayar sistemleri ile coin almak için para yatıran müşterilerine coin almış gibi göstermiş ancak bu işlem hiç gerçekleşmemiş. Özer'in bu sahte işlemi şirketin kampanya olarak duyurduğu Dogecoin ile ilgili.





Özer, Dogecoin kampanyasını elinde hiç Dogecoin olmadan şirket içinde kurduğu paralel sistem ile hayata geçirdi.





Yatırımcılara şirketin bilgisayarlarında Dogecoin sahibiymiş gibi gösterirken hesaplarını bu şirkette tutan yatırımcılar da gerçeği hiçbir şekilde öğrenemedi. Dogecoin fiyatı yükselince şirketin ciddi zarar yazdığı ancak Özer'in bu yatırımcıların bu parasını ödememe yolunu seçtiği belirtildi.





PARALEL SİSTEM NASIL KURULDU?





Konuya yakın uzmanların verdiği bilgiye göre paralel Dogecoin olayı şöyle gerçekleşti:





1- Thodex, kendilerine üye olanlara indirimli Dogecoin satacağını açıkladı. Bunu duyan yatırımcılar ucuz Dogecoin almak için Thodex'e akın etti.





2- Ancak şirket içeride kurduğu sistem ile arayüzünde yani yatırımcıların göreceği hesaplarda bu alımların gerçek olduğunu gösterecek yapı kurmuştu. Yatırımcılar alım yaptıklarında bu alım paralel sistemden alım yapıyor ve yatırımcıya ise normal bir alım gibi görünüyordu. Yatırımcılar hesaplarına baktığında Dogecoin varlığını da görebiliyorlardı.





3- Gerçekte ise yatırımcının böyle bir varlığı yoktu. Sadece şirketin bilgisayarlarında görünüyordu. Ancak yatırımcılar cüzdanlarını Thodex'te tuttuğu için bu sahtecilikten haberdar olmalarına da imkan yoktu.





4- Bazı yatırımcılar ise şirketin elinde gerçek Dogecoin varlığı da olduğunu, bazı yatırımcılara gerçek satış yaparken bazılarına paralel sistemden sahte satış yaptığını belirtiyor.





MÜŞTERİLERDEN HABERSİZ COİN SATIP, MAHKEMELİK OLMUŞ





Diğer bir iddia Özer'in bu işlemi Thodex'te bulunan müşteri hesaplarının siber saldırı yoluyla hacklenmesi nedeniyle gerçekleştirdiği. Bu olay sonrası ciddi zarara uğrayan Özer, hacklenme sonunda oluşan zararı karşılamak için elinde Dogecoin olmadan Dogecoin satışı yaptı.





Müvekkilleri 2018 yıllından bu yana Faruk Fatih Özer ile davalık olan Avukat Ege Tunca da bu paralel yapılanmayı doğruluyor. Tunca, Thodex'in müvekkillerinin kripto varlıklarını onlardan habersiz sattığını, kendilerinin aramalarına rağmen hiç bir cevap alamadıklarını ancak hukuki yollara başvurduktan sonra bir cevap alabildiklerini söyledi.





Tunca, müvekkillerinin emri olmadan 'siz emir verdiniz' denilerek yapılan işlemler nedeniyle şirketin önemli oranda kar ettiğini müşterilerinin ise zarar yazdığını kaydetti.