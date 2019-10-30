Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'tan o kampanyaya tam 1 milyon dolar bağış /30 Ekim 2019 22:12

Elon Musk'tan o kampanyaya tam 1 milyon dolar bağış

Teknoloji alanındaki farklı fikir ve uygulamalarıyla adından sıkça söz ettiren Elon Musk, çevre duyarlılığı olan bir kampanya için tam 1 milyon dolarlık bir bağışta bulundu.

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SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, bir youtuberın 20 milyon ağaç dikme hedefiyle başlattığı kampanyaya 1 milyon dolar bağışladı.

Musk, 20 milyon takipçisi olan "MrBeast" kullanıcı adlı Youtuber Jimmy Donaldson'ın sosyal medyada "teamtrees" etiketiyle başlattığı ağaç dikme kampanyasına Twitter'dan destek verdi.

Twitter'dan, MrBeast'e ağaçların nerelere dikileceğini soran Musk, projeye 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Musk, kampanyaya şu ana kadarki en yüksek bağışı yaparak, Twitter'daki ismini de "Treelon" olarak değiştirdi.

Kampanya çerçevesinde 1 ağacın maliyetinin 1 dolar olduğu belirtildi.

Arbor Day Foundation'la ortaklaşa yürütülen kampanyada şu ana kadar yaklaşık 8 milyon doların toplandığı bildirildi.

Musk'ın dışında Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de 150 bin dolar bağışta bulunmuştu.

Musk, 2018'de de ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan su kirliliği krizi için 480 bin dolar bağışlamıştı. 

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