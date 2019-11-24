Emekli başkomiser kızını öldürdü

Kızı Nihal’le yaşayan birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kadını başından tabancayla vurdu. Sokağa çıkan Kemal A., 155’i arayarak kendini ihbar etti.







GELEN POLİSLERE TESLİM OLDU





Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı emekli başkomiser, olay yerine gelen polislere silahıyla birlikte teslim oldu.





Nihal A.’nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yattığı öğrenildi.