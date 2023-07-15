Emekli ve çalışan maaşları arasındaki uçurum derinleşti

21 yıllık AKP iktidarı döneminde emekli maaşının her yıl asgari ücret ve memur maaşı karşısında büyük ölçüde eridiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, “2003’te 4/B çiftçi Bağ-Kur emeklisinin maaşı 263 TL iken asgari ücretli 225 TL maaş alıyordu. Yani Bağ-Kur emeklisi asgari ücretliden 1,16 oranında fazla maaş alıyordu. Bu oran son 2023 zammıyla birlikte 0,65 sevilerine düştü” dedi.





Bu oranlar bize gösteriyor ki, AKP'nin iktidarda olduğu her yıl boyunca emeklinin maaşı asgari ücretli ve memur maaşına göre büyük oranda eriyor.”





Ayrıca, emeklilerin her yıl kademe kademe enflasyonun altında ezilmeye mahkum edildiğinin altını çizen Bakırlıoğlu, “Memurlar için emeklilik artık hayal oldu. Memurların çalışırken aldıkları maaşla emekli olduklarında alacakları maaşlar arasındaki farkın bu kadar açılması emeklilik hayali kuran memurların umutlarını söndürdü” dedi.





Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre son zamlarla emekli maaşlarıyla çalışanların maaşları arasındaki uçurum derinleşti.En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapan ilgili düzenlemenin yer aldığı torba kanun teklifi, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Emeklinin hüsrana ve kamu çalışanlarının ise hayal kırıklığına uğradığı zamlar ile ilgili tepkiler sürerken, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı araştırmada emeklinin asgari ücret ile memur maaşı arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.Bakırlıoğlu’nun araştırmasına göre, 2003’te en düşük memur maaşı 488 TL iken en düşük memur emeklisinin maaşı 448 TL idi.2023’te ise en düşük memur maaşı 22 bin TL olurken, en düşük emekli memur maaşı ise 9 bin 876 TL oldu ve emekli memur maaşının çalışan memur maaşına oranı yüzde 45 seviyelerine kadar düştü.“Ayrıca AKP iktidarı döneminde SGK emeklisi ile çalışanı arasındaki maaş uçurumu da çok büyük” diyen Bakırlıoğlu, şöyle dedi:“2003’te bir SGK emeklisi 332 TL maaş alırken, o dönemle asgari ücretli 225 TL maaş alıyordu. O dönemde SGK emeklisi bir asgari ücretliden yüzde 1,47 oranında daha fazla maaş alırken, 2023’te bu oran 0,65 seviyelerine kadar düştü.Şimdi bir SGK emeklisi 7 bin 500 TL maaş alırken, bir asgari ücretli 11 bin 402 TL maaş alıyor.“Memurlar artık resen emekli edilecekleri 65 yaşına kadar çalışmak zorunda kalacaklar. Bu hayat pahalılığında kim aylık gelirinin yarı yarıya düşmesini göze alabilir ki?” diyen Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:“Hem iş barışı hem de sosyal denge tamamen bozuldu. Personel rejimi dengeleri alt üst oldu. Atanamayan öğretmenler, sağlıkçılar, üniversite mezunu gençler atama beklerken, emekliliği gelen kamu çalışanları emekliliklerini ötelemek zorunda kalacaklar.kamu emekçileri sendikaları temsilcilerinin hepsi komisyonda seyyanen zam verilmesinin doğru olmadığını, bunun yerine 8 bin liralık net artışın taban aylığa eklenmesi gerektiğini dile getirdiler.CHP olarak biz de aynı görüşteyiz. Önergelerimiz AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Eğer önergemiz kabul edilseydi, en düşük memur maaşı 22 bin lira olurken en düşük emekli memur maaşı da 19 bin liraya çıkacaktı. Böylece çalışırken alınan maaş ile emekli maaşı arasındaki makas azalmış olacaktı.”