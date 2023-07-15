Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Neftçi Bakü’yü 1-0 mağlup etti: Dzeko ilk golünü attı /15 Temmuz 2023 16:57

Fenerbahçe, Neftçi Bakü’yü 1-0 mağlup etti: Dzeko ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atarak takımını Pari Premier Cup'ta Neftçi Bakü karşısında 1-0 galip getirdi. Maçta Ferdi Kadıoğlu'nun performansı ve Alexander Djiku'nun ilk maçına çıkması da dikkat çeken diğer detaylar oldu.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya’nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki son maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe karşılaşmaya diğer maçlara oranla daha iyi başladı ve 24. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın sağ çizgiden ortasına iyi yükselen Dzeko’nun kafa vuruşunda ilk ciddi tehlikesini yarattı. 40. dakikada rakibin hatasını iyi değerlendiren Mert Hakan Yandaş, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayakla vurdu ama top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

KARTAL İKİNCİ YARIDA ÇİFT FORVETE DÖNDÜ

Teknik direktör İsmail Kartal ikinci yarıya yorulan Crespo-Arao değişikliğiyle başladı.

Sarı-lacivertlilerde üçüncü hazırlık maçını oynayan Ryan Kent, ofansif etkisinin yanı sıra defansif müdahalelerle de dikkati çekti. Ferdi Kadıoğlu, hazırlık kampı sürecinde ilk kez Neftçi Bakü maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Serdar Dursun’un oyuna girmesiyle ikinci yarıda çift forvetle yer alan Fenerbahçe, bu bölümlerde daha ofansif göründü. Sık sık pozisyon yaratmaya çalışan oyuncular, bu pozisyonları sonlandırmada sıkıntı yaşadı.

DZEKO FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe aradığı golü 72. dakikada yeni transferi Edin Dzeko’nun kafa vuruşuyla buldu. Başarılı bir oyun sergileyen Emre Mor’un sol çizgiden ortasında iyi yükselen deneyimli golcü meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Edin Dzeko, yerini 75. dakikada Pedro’ya bıraktı. Rakip son dakikalarda gol arasa da Fenerbahçe sahadan 1-0 üstün ayrılan taraf oldu.

FERDİ KADIOĞLU GÖZ DOLDURDU

Milli takımdan sakat döndükten sonra bir süre takımdan ayrı çalışan ve kampın ikinci gününde antrenmanlara dahil olan Ferdi Kadıoğlu, bu maçın yedek kadrosunda yer aldı ve karşılaşmanın 63. dakikasında Oosterwolde’nin yerine oyuna alındı.

Genç oyuncu, oyuna alındıktan sonra etkili bir oyun sergiledi ve Fenerbahçe’nin gol de bulduğu son bölümlerde takımına ofansif katkı sundu.

DJIKU İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin, Fransa 1. Lig ekiplerinden Strasbourg’la sözleşmesi bittikten sonra 3+1 yıllığına renklerine kattığı Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku da, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Maçın 80. dakikasında Serdar Aziz’in yerine oyuna giren Djiku, Peres’in yanında sağ stoper olarak görev aldı.

Rusya’daki hazırlık kampı sürecini bitiren Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde İstanbul’a dönecek.

    Stat: Sdyushor Smena
    Hakemler: Pavel Shadykhanov, Alexander Kudryavstev, Anton Kobzev (Rusya)
    Neftçi Bakü: Brkic, Buludov (Dk. 80 Zulfugarli), Haghverdi, Salahli, Aliyev (Dk. 89 Abbasov), Israfilov (Dk. 76 Yusifli), Mahmudov (Dk. 69 Ata’a), Saief (Dk. 83 Bogomolskiy), Lebon (Dk. 53 Hajiyev), Ozobic, Saldanha
    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 81 Djiku), Peres, Oosterwolde (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek (Dk. 63 Yusuf Kocatürk), Crespo (Dk. 46 Arao), Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Emre Mor), Diego Rossi (Dk. 63 Serdar Dursun), Kent, Dzeko (Dk. 75 Pedro)
    Gol: Dk. 72 Dzeko (Fenerbahçe)
    Sarı kartlar: Dk. 54 Israfilov (Neftçi Bakü), Dk. 59 Arao, Dk. 90+1 Yusuf Kocatürk (Fenerbahçe)

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