Emniyet Müdürü Kocaoğlu fuhuştan yargılanacak

İstanbul'da Hakan Ato'nun elebaşı olduğu suç örgütü çökertilmişti. Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa teşvik ettikleri suçlamasıyla da 15 kişi gözaltına alınmıştı.





Soruşturmayı genişleten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinden rüşvet aldıkları öne sürülen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i polis 16 kişiyi daha gözaltına almış, şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı.







Kocaoğlu'nun suç örgütü üyelerinden bir kadın ile ilişkiye girdiği, elebaşı Hakan Ato'dan rüşvet aldığı ve çete üyesi kadın ile görüşmeleri ofisinde değil dışarıda gerçekleştirdiği iddia edilmişti.





Eski Emniyet Müdürü Kocaoğlu hakkında iddianame düzenlendi.





POLİSLERE "İBRAHİM MÜDÜR İLE İLİŞKİM VAR" TEHDİDİ





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar anlatıldı.





İhbarda, Fenerbahçe VIP Marina Sauna isimli yerde fuhuş yapıldığı, buranın tahliyesine karar verildiği ve kapatıldığı, ancak Kadıköy Emniyet Müdürü değişince yerine gelen İbrahim isimli müdürün yanında getirdiği Muttalip isimli memur ile Hakan Ato isimli şahısla pazarlık yaptıkları, pazarlık sonrasında saunanın yeniden çalışmaya başladığı, bu saunada Nehir kod adlı Çiğdem B. isimli bayanın çalıştığı iddia edildi.





Bu kadının saunanın işlem yapmaya gelen memurları sürülmekle tehdit ettiği, görevlilere İbrahim Kocaoğlu ile ilişkisinin olduğunu söylediği, sauna ile ilgili daha önce işlem yapan Murat isimli memurun da sürüldüğünü, Hakan Ato ve Çiğdem B.'nin hakkında araştırma yapıldığı takdirde gerçeğin ortaya yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.





“BEN BUNLARI YAKACAĞIM HEM BENDEN PARA ALIYORLAR HEM İŞ YERİME POLİS GÖNDERİP İŞLEM YAPTIRIYORLAR”





Yapılan araştırmalarda ihbarda belirtilen VIP Marina isimli yerin sahiplerinin Hakan Ato ve kardeşi Niyazi Ato olduğu, ihbarda belirtilen Nehir kod adlı Çiğdem B. isimli bayanın bu adreste Hakan ve Niyazi ile birlikte çalıştığı belirtildi.





Yine Sema K. ile Şükrü B. isimli şahısların gerek ihbarda belirtilen adreste ve gerekse şüpheliler Hakan Ato ve Niyazi Ato'ya ait Kadıköy Fenerbahçe'de isimsiz olarak "masaj salonu" ismi altında fuhuşa teşvik ve fuhuşa yer temin etme niteliğinde iş yeri çalıştırdıklarının belirlendiği ifade edildi.





İddianamede, ihbar içeriği doğrultusunda araştırmalar neticesinde İbrahim olarak bahsedilen kişinin o dönem Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kocaoğlu olduğu belirtildi.





İhbarda adı geçen Murat C. alınan ifadesinde, Asayiş Büro Amirliği'nde çalıştığı dönemde VIP Marina ile ilgili işlem yapıldığını, işlem sırasında Hakan Ato'nın kendisine "Kendimi de bunları da yakacağım." dediğini, “bunları” derken kimi kastettiğini sorduğunda Hakan Ato'nın "İbrahim müdürü de getirdiği adam Muttalib'i de yakacağım, sen neden böyle yaptın? Ben bunları yakacağım hem benden para alıyorlar hem iş yerime polis gönderip işlem yaptırıyorlar." dediğini söyledi.





“HAFTALIK 5 BİN İLA 7 BİN 500 TL ARASINDA RÜŞVET İSTEDİ”





Murat C. ifadesinin devamında, Hakan'ın "O Muttalib denen kişi Iphone'un ne olduğunu bilmezken benden üç tane son çıkan Iphone marka cep telefonu istedi. Ayrıca haftalık ücret olarak 5.000-7.500 TL arasında rüşvet istedi. Ben de bunları ses ve görüntü kayıtları mevcut, bak şimdi sana bir görüşme dinleteceğim." dediğini, görüşme kaydını kendisine dinlettiğini anlattı.





İddianamede, suç örgütü yapılanmasının şüpheliler Hakan Ato ve Niyazi Ato liderliğinde örgütlendiği, aralarında iş bölümü yaptıkları, bu kapsamda şüpheliler Hakan Ato, Çiğdem B., Salih T., Serdar Ş. ve Ali Tekin A.'nın suç örgütü yapılanmasının daha rahat amaçlanan suçları işlemesini sağlamak, muhtemel adli soruşturmalardan kurtarılması amacıyla özellikle Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olan İbrahim Kocaoğlu başta olmak üzere kolluk görevlilerine rüşvet verme amacıyla bu şüphelilerin birlikte hareket ettikleri belirtildi.





RÜŞVET VERİLDİ, OPERASYONLAR BERTARAF EDİLDİ





Şüphelilerden Çiğdem B.'nin Hakan Ato'nun talimatıyla İbrahim Kocaoğlu ile farklı yer ve zamanlarda bazen yüz yüze, bazen telefonla, bazen de aracılar vasıtasıyla görüşerek para, telefon ya da kadın temini şeklinde rüşvet verdikleri kaydedildi.





Bu şekilde örgütün faaliyet alanı içerisinde bulunan randevu evi olarak nitelendirilen "masaj salonu" ismi altındaki yerlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadan çalışma ortamı oluşturdukları, zaman zaman da bu yerlerle ilgili yapılan denetimleri kolluk görevlileri ile irtibat kurularak önceden bilgi almak suretiyle bertaraf edilmesinin sağlandığı ifade edildi.





ÖRGÜT ELEBAŞININ ŞOKE EDEN İFADELERİ





İddianamede, Hakan Ato'nun ifadesine de yer verildi.





Ato ifadesinde, İbrahim Kocaoğlu'nu ve polis memuru Muttalip'i tanıdığını, yaklaşık bir buçuk yıl önce Bahar C.'nin İbrahim Kocaoğlu'nu kendisinin çalıştırdığı Jasmin Masaj isimli yere getirdiğini, burada alkol aldıklarını, saat 03:00 gibi Bahar ile İbrahim Kocaoğlu'nun birlikte çıktığını, daha sonra Bahar'ın kendisine İbrahim Kocaoğlu ile kendi evine gittiğini, orada birlikte olduğunu, bu olay sonrasında Kadıköy ilçesinde masaj salonu aldığını, buraya polislerin dokunmadığını anlattı.





Bu dönemde eşine ait VIP Marina isimli masaj salonunu Çiğdem B.'nin çalıştırdığını, Çiğdem'in kendisine evinde İbrahim Kocaoğlu ile cinsel ilişkiye girdiğini, daha sonra birlikte yemeğe gittiğini söylediği aktardı.





Kendisinin İbrahim Kocaoğlu ile bir kez görüştüğünü, başka görüşmediğini, İbrahim Kocaoğlu'nun kendisinden polis memuru Muttalib aracılığıyla 100 bin lira rüşvet istediğini, vermediği için bu olayların başına geldiğini ileri sürdü.





Ancak bu dönemde Çiğdem B.'nin emniyet müdürü İbrahim Kocaoğlu ile cinsel birliktelik yaşayarak bu olayları çözdüğünü kendisine söylediğini ileri sürdü.





"MÜDÜR İLE SEVGİLİ OL" TALİMATI





Çiğdem B. ise ifadesinde, Hakan Ato'ya ait 2 ayrı masaj salonunda çalışıp, Hakan Ato'nun isteği ile fuhuş yaptığını, fuhuş karşılığı kazanılan paraları Hakan Ato'nun aldığını iddia etti.





Hakan Ato ile İbrahim Kocaoğlu'nu şüpheli Bahar C.'nin tanıştırdığını, Hakan Ato ile İbrahim Kocaoğlu'nun aralarının iyi olduğunu, İbrahim Kocaoğlu'nun söz konusu faaliyetlerle ilgili görüşmelerin kendisinin makamında görüşülmesinin uygun olmayacağı gerekçesiyle dışarıda buluşularak görüşüldüğünü belirtti.





Hakan Ato'nun kendisine verdiği talimatla yapılan Kadıköy Kalamış'ta bulunan VIP Marina sauna salonuna yapılan baskınlardan ötürü söz konusu işyerinin rahat çalışması için kendisi tarafından işletilmesi talebini İbrahim Kocaoğlu'nun kabul etmediğini, Kadıköy'de başka bir salonu açarsa kendisine yardımcı olabileceğini söylediğini kaydetti.





Bunun üzerine İbrahim Kocaoğlu ile kendisinin Osmanbey'deki evine giderek İbrahim'le ilişkiye girdiğini, zaten görüşme öncesinde Hakan Ato'dan Kocaoğlu ile sevgili olması yönünde talimat aldığını ifade etti.





MÜDÜRE 7 BİN 500 LİRA





…Sonrasında her ne kadar görüşmede olmasa da direkt olarak Hakan Ato'nun kendisine anlatımından Ali Tekin A.'nın evinde Hakan Ato, Ali Tekin A. ve Ali T.'nin eski eşi Sema K. ile polis memuru Muttalip'in rüşvet konusunda anlaştıklarını, söz konusu anlaşma neticesinde Kadıköy Emniyet Müdürü olan şüpheli İbrahim Kocaoğlu'na verilmek üzere 50 bin lira, 3 adet IPhone telefon ve haftalık 7 bin 500 lira karşılığında masaj salonlarının faaliyetlerine devam edilecek olduğu konusunda mutabık kalındığını anlattı.





Çiğdem B. ifadesinin devamında, bu anlaşma sonrasında 2 ay boyunca polis ekibinin gelmediğini, bu olayı fuhuş yapan kadınların hepsinin bildiğini, bu olayları polisteki ifadesinde de anlatması sonrasında Hakan Ato tarafından nezarethanede tehdit edildiğini söyledi.





DIŞARIDA GÖRÜŞME TEKLİFİ





İddianamede, şüpheli İbrahim Kocaoğlu'nun suç tarihinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı, suç örgütünün yapılanması içerisinde örgüt üyesi olan Çiğdem B. ile ilk irtibatını kurduğu, Çiğdem B.'nin masaj salonlarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlarla alakalı Kocaoğlu'ndan yardım talep ettiği kaydedildi.





Bu konuda ilk olarak emniyet müdürüyle Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde makamında görüşmeye gittiği, Kocaoğlu'nun, Çiğdem'e konularla ilgili dışarıda görüşme teklif ettiği, karşılıklı olarak birbirlerine telefon numaralarını verdikleri ve daha sonra telefon üzerinden irtibat kurarak dışarıda farklı mekânlarda buluştuklarının belirlendiği ifade edildi.





Şüpheli Çiğdem B.'nin emniyet müdürü olan Kocaoğlu'ndan masaj salonlarının denetimiyle ilgili kendilerine kolaylık sağlanması talebinde bulunduğu, Kocaoğlu'nun da gerek kendisine ve çevresindeki diğer kolluk görevlilerine kadın temin edilmesi ve para, telefon gibi ekonomik menfaat temin edilmesi talebinde bulunduğu belirtildi.





Kocaoğlu'nun bu şekilde aldığı rüşvetler karşılığında kolluk görevlisi olan ve haklarında kamu davası açılan şüphelilerle suç örgütü yapılanması içerisinde bulunan şüpheliler arasındaki irtibatı sağladığının belirlendiği kaydedildi.





İBRAHİM KOCAOĞLU SUÇLAMALARI REDDETTİ





İddianamede Kocaoğlu'nun ifadesine de yer verildi.





Kocaoğlu ifadesinde, Hakan Ato'yu tanımadığını, Çiğdem B. ile bir kez görüştüğünü, şahıslardan rüşvet almadığını, Abdulmuttalip D.'den kendisi adına rüşvet istemesi için herhangi bir talebinin olmadığını ileri sürdü.





Suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.





Savcılık, Kadıköy üst dereceli kolluk eski amiri olan İbrahim Kocaoğlu'nun, şüpheliler Hakan Ato ve Niyazi Ato liderliğinde oluşturulan suç örgütü yapılanmasına dahil olmadığını, ancak örgüt yapılaması hakkında bilgisinin mevcut olduğunu, bilerek ve isteyerek rüşvet yoluyla elde ettiği menfaat karşılığında örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgütün işlemiş olduğu fuhuş için yer temin etme ve mühür bozma suçlarına bilerek ve isteyerek yardım ettiğini kaydetti.





İbrahim Kocaoğlu ve diğer kamu görevlilerinin yardımları nedeniyle suç örgütü yapılanması kapsamında hareket eden şüphelilerin özellikle fuhuş için yer temin etme eylemini kesintisiz ve rahat bir şekilde gerçekleştirdikleri, kamu görevlisi olan Kocaoğlu'nun rüşvet alma suçu yanında örgüt tarafından işlenen fuhuş için yer temin etme ve mühür bozma suçuna da iştirakinin kabulünün gerektiğini ifade etti.





AĞIR CEZADA YARGILANACAK





Şüpheli Kocaoğlu hakkında "Fuhuş, rüşvet alma, mühür bozma, suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte bilerek yardım etme" suçları kapsamında hapis cezası talep edildi.





Eski Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.