Emniyette kritik düzenleme: Polislerin emeklilik yaşı yükseltiliyor!

İçişleri Bakanlığı, ruhsatlı silahların kullanımındaki kötü niyetli uygulamaların artması üzerine ana konusunu ‘silahların’ oluşturduğu bir teklif taslağı hazırladı. ‘Ruhsatlı silahını kaybettim’ diyenlere 5 yıl süreyle yeni silah ruhsatı verilmeyecek. Bu kişilerin silahlarını suç örgütlerine sattığı iddiaları gerekçe konusu oldu. Kuru sıkıların mekanizmalarını değiştirerek ateşli silaha çevirenlere hapis geliyor. Bakanlık bu pakete emniyet mensuplarının emekliliklerinin uzatılmasını da katmak istiyor. Son söz Cumhurbaşkanlığında.







YENİ YILDA TBMM’YE GELECEK

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın yazısına göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımıyla yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığı’nın ruhsatlı silahların yasadışı kullanımına yeni cezalar değerlendirildi. Teklife son şekli verildikten sonra yeni yılda TBMM’ye gönderilmesi planlanıyor.





EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Teklifte, emniyet mensuplarının emeklilik sürelerinin uzatılması gibi maddelerin de olması bekleniyor. Ancak, bu konu henüz kesinleşmedi. Bu madde teklifte olursa, düzenleme şöyle olacak;





“Şu anda 55 olan emeklilik yaşı, sınıf üstü emniyet müdürleri ve birinci sınıf emniyet müdürleri için 65’e, diğer emniyet müdürleri için 62, diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli için 60’a yükseltilecek. Taslağın gerekçesinde, “Değişiklik ile emniyet teşkilatında oluşan deneyimli personel ihtiyacını karşılamak, bilgi, birikim ve uzmanlıklarından daha fazla süre istifade etmek amacıyla üst yönetici, orta kademe yönetici ve diğer emniyet hizmetleri sınıfı personelin yaş hadlerinin kademeli olarak artırılması amaçlanmıştır” denildi.