Samanyolu Haber /Spor / İşte yapay zekanın skor tahmini! FB-GS derbisini kim kazanacak? /24 Aralık 2023 10:35

İşte yapay zekanın skor tahmini! FB-GS derbisini kim kazanacak?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında şampiyonluğun iki favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Google'ın yapay zekası Bard, Fenerbahçe'nin maçı 3-1 kazanacağını söyledi.

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24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da nefesler tutulacak ve şampiyonluğun en büyük iki favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.

Ezeli rekabette geride kalan 397 maçta Fenerbahçe 148 galibiyet alırken, Galatasaray ise 127 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 122 maçta ise taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligde 43 puanla ilk iki sırayı paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi için şimdiden tahmin senaryoları yazılmaya başlanırken, Google'ın yapay zekası Bard ezeli derbide bitebilecek skorları tahmin etti.

Google'ın yapay zekası Bard'a göre, %55 ihtimalle Fenerbahçe'nin sahadan 2-1 ya da 3-1'lik skorla galip ayrılacak. Galatasaray ise %40 ihtimalle 2-0 veya 3-0'lık galibiyet alarak üç puanı cebine koyacak.

BARD BERABERLİK ŞANSINI ÇOK ZOR GÖRÜYOR
Fenerbahçe veya Galatasaray'ın üç puanla sahadan ayrılacağını öngören yapay zekaya göre, %5 ihtimalle de derbi 2-2 sona erecek.
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