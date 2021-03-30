Samanyolu Haber /Spor / Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! /30 Mart 2021 22:01

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu!

Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu. Pro lisans sahibi olan Erdinç Sözer'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek ekibe katılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından kalan 10 haftada takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun yurt dışından gelecek olan yardımcısı belli oldu. Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı, Erdinç Sözer olacak.  

  Erdinç Sözer kimdir?    

1968 yılında Türkiye'de doğan Erdinç Sözer, antrenörlük kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt U19 takımında başladı. Kariyeri boyunca Alman teknik adam Bruno Labbadia'nın yardımcısı olarak çalışan Erdinç Sözer, son olarak Hertha Berlin'de yine Labbadia'nın yardımcısı olacak görev alıyordu. 
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