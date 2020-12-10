En zor günlerde Hocaefendi'nin yanında durmuştu

SAMAYOLUHABER- Nakşibendi şeyhlerinden Şeyh Masum’un oğlu Nurettin Mutlu'ya bir süre önce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulmuştu.





Tedavisine evinde başlanan, ancak durumunun ağırlaşması üzerine 21 Kasım’da Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mutlu bugün sabah saatlerinde vefat etti.





Nurettin Mutlu’nun cenazesi bugün Bitlis'in Güroymak ilçesi Erentepe Mahallesi’nde Şeyh Abdurrahmanî Tağî Mezarlığı'nda defnedilecek.





NURETTİN MUTLU VEFA ABİDESİYDİ





Güroymak’ta (Norşin) Nakşibendi dergâhının şeyhi olan Nurettin Mutlu, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı karşısında hakperestçe bir tavır sergilemişti.





Mutlu, “15 yıldan beri Fethullah Gülen’in eserlerini, çok sayıda başka âliminin eserlerini de okudum. Hepsi birbirinden kıymetlidir. Ancak şunu söylemeliyim ki Gülen gibi bir âlim, mütefekkir görmedim. Böyle bir kıymete sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdır." ifadelerini kullanmıştı.





"HOCAEFENDİ'YE NAHOŞ SÖZLER YÜREĞİMİZİ YARALIYOR"





Hocaefendi'nin şahsında Hizmet Hareketi'ne ağza alınmayacak kadar ağır sözlerle karalayanları insafa davet eden Mutlu, "Milyonların gönlünde taht kurmuş ihlas ve samimiyet abidesi Fethullah Gülen Hocaefendi gibi bir zata nahoş sözler sarf etmek onun kıymetinden bir şey kaybettirmez, ancak samimi her Müslüman’ın gönlünde tarifsiz yaralar açar.”





Mutlu bununla da yetinmeyip, Gülen’le ilgili fetva vererek, “Bu hizmeti karalamak caiz değildir. Hocaefendi’yi, hizmetini ve arkadaşlarını karalamak bize bir şey kazandırmaz. Ona ve arkadaşlarına çok dua ediyorum” demişti.





Hocaefende için “Hocaefendi’nin Said-i Nursi’ye ve Risale-i Nur’a bağlılığına hayran kaldım.” tespitinde bulunan Mutlu, “Hocaefendi’nin hayatı gayet şeffafiyet içerisinde, bu milletin arasında geçmiştir.” demişti.





Editörün notu: Samanyohaber medya grubu olarak, müteveffa Nurettin Mutlu'ya Allah'tan rahmet temenni ederiz. Bilvesile Nakşibendi dergâhına ve Mutlu ailesine taziyelerimizi bildiririz.