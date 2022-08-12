Enerji bilançosunda düşündüren tablo

Dünyanın birçok ülkesini etkileyen enflasyondaki artış Türkiye'de daha yoğun bir şekilde hissedilirken, enerji faturaları konusunda ortaya çıkan tablo ise düşündürücü.





2021’in ilk 9 ayında 243 milyon elektrik, 134 milyon da doğal gaz faturasının ödenemediğinin ortaya çıktığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, 2021 yılında kaç hanenin elektrik ve doğal gazının kesildiği, bu kesintilerden dolayı kaç kişi veya şirketin yasal takibe uğradığı sorusuna yanıt verdi. Verilen yanıtlar, vatandaşların yaşadığı ekonomik darboğazı ortaya koydu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, 2021 yılında kaç hanenin elektrik ve doğal gazının kesildiği, bu kesintilerden dolayı kaç kişi veya şirketin yasal takibe uğradığı sorusuna yanıt verdi. Verilen yanıtlar, vatandaşların yaşadığı ekonomik darboğazı ortaya koydu.

İZMİR'DE 16,8 MİLYON ELEKTRİK, 6,3 MİLYON DOĞAL GAZ FATURASINA KESİNTİ UYGULANDI





YASAL TAKİP SAYISINDA ACI TABLO





Yanıtlara göre Türkiye genelinde 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde, mesken ve tarımsal sulamada elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısı, 2 milyon 392 bin 156’sı tarımsal sulama olmak üzere toplam 242 milyon 944 bin 827. Doğal gazda ise aynı dönemde konutlarda kesinti uygulanan fatura sayısı 133 milyon 906 bin 737.Bakan Dönmez’in cevabına göre, İzmir’de de elektrik ve doğal gaz kesintisi uygulanan fatura sayısı da yükseldi.2021 yılının 9 ayında şehirde elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısı; meskende 14 milyon 967 bin 756, ticarethanede 1 milyon 799 bin 329, sanayide de 23 bin 917 olmak üzere toplamda 16 milyon 791 bin 2.İzmir’de aynı dönemde doğal gaz kesintisi yapılan fatura sayısı ise konutta 6 milyon 226 bin 244, ticarethanede 63 bin 688 olmak üzere toplam 6 milyon 289 bin 932.Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 1 Ocak 2020-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmediğinden yasal takip işlemleri başlatılan muhtelif abonelerin oranını da sundu.Buna göre, 2020 yılında 363 milyon 83 bin 382 elektrik faturası, 2021 yılı ocak-eylül döneminde 278 milyon 33 bin 190 olmak üzere toplamda iki yılda 641 milyon 116 bin 572 elektrik faturası ile ilgili yasal takip işlemi başlatıldı.2020’de yasal takip işlemi başlatılan doğal gaz faturası sayısı 177 milyon 107 bin 755, 2021 yılı ocak-eylül döneminde ise 141 milyon 668 bin 303 olmak üzere toplam 318 milyon 776 bin 58.