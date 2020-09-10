'Eniştesini nasıl infaz ettirdiğini Trump'a anlattı'

Washington Post için çalışan araştırmacı gazeteci Bob Woodward’ın kaleme aldığı ‘Rage’ (Öfke) adlı kitap, Donald Trump ve Kim Jong-un'un diyaloğu hakkında detaylı bilgilere yer verdi.







Kitabın ABD basınına yansıyan bölümlerine göre Trump, 2018 yılında Singapur zirvesi sırasında ilk kez bir araya geldiği Kim’den ‘etkilendi’ ve onun ‘zekiden de öte’ biri olduğunu düşündü.





Kim de Trump'ın ilgisini memnuniyetle karşıladı ve ona gönderdiği bir mektupta "Ekselansları" diye hitap etti. Bu mektuplardan birinde Kim, ‘aralarındaki derin ve özel dostluğun sihirli bir güç olarak işe yarayacağına inandığını’ yazdı.





Öte yandan Kim’in kendisine her şeyi anlattığını söyleyen Trump, Kuzey Kore hakkında sıklıkla anlatılan ancak doğruluğu kanıtlanmayan ‘infaz’ hikâyesine de değindi. Buna göre Kim, Trump’a eniştesini nasıl öldürdüğünü tüm ayrıntılarıyla anlattı.





"KORE'Yİ NASIL İDARE EDECEĞİNE DAİR CIA'İN HİÇBİR FİKRİ YOK"





Sputnik Ajansı'nda yer alan habere göre başarısızlıkla sonuçlanan nükleer zirveler de kitabın Kuzey Kore bölümünde kendine yer buldu.





Kuzey Kore’nin nükleer silahların asla vazgeçmeyeceği yönündeki istihbarat raporlarını göz ardı eden Trump, ‘CIA’in Pyongyang ile nasıl baş edeceği konusunda bir fikrinin olmadığını’ söyledi.







Trump ayrıca, nükleer zirvelerin ‘çok da abartılacak bir şey olmadığını’ belirterek Kim ile yaptığı üç görüşme hakkındaki eleştirileri de reddetti. Bazı kesimler Trump’ı, Kuzey Kore liderine dünya sahnesinde meşruiyet sağlamakla eleştiriyordu.





Trump, bu eleştirilere “İki günümü aldı. Görüştüm. Hiçbir şeyden vazgeçmedim” diye yanıt verdi.





Ayrıca kitaba göre Trump, Kuzey Kore’nin nükleer silahlarına bağlılığını ‘bir eve âşık olan ve bu nedenle onu satamayan birine’ benzetti.





GİZEMLİ SİLAH: PUTİN VE Şİ'NİN DUYMADIĞI ŞEYLER VAR





Kitaba göre, 2017 yılında Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimin yükselmesi hakkında konuşurken Donald Trump, ‘gizemli silahtan’ da bahsetti.





Trump, “Bir nükleer (silah) inşa ettim- bu ülkede daha önce kimsenin sahip olmadığı bir silah sistemi. Görmediğiniz veya duymadığınız şeyler var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Çin Devlet Başkanı Cinping) Şi’nin daha önce hiç duymadığı, görmediği şeyler var. Kimsenin bilmediği. Sahip olduğumuz şey inanılmaz” dedi.







Bob Woodward, kendisine konuşan ancak adını açıklamayan kaynakların ‘ABD’nin yeni ve gizli bir silah sistemine sahip olduğunu’ doğruladıklarını da yazdı. Konuyla ilgili daha fazla detay vermeyen kaynaklar, Trump’ın bu bilgiyi ifşa etmesine de şaşırmış.





Bu bilginin basına yansıması üzerine, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien dün bir açıklama yaptı. Fox News’a konuşan O'Brien, Trump’ın ‘herhangi bir özel silah sisteminden bahsetmediğini’ savundu.





Ancak O'Brien, “Her zaman teknolojisinin en ileri aşamasındayız ve her zaman dışarıdaki düşmanlarımızın bilmediği bir şeyler var” ifadelerini kullandı.





GELECEK HAFTA RAFLARDA





Beyaz Saray’ın tepkisini çeken kitap, Trump ile yapılan 18 ayrı röportaja dayanıyor. Bob Woodward’ın 2018 yılında kaleme aldığı ‘Fear’ (Korku) adlı kitabın devamı niteliğindeki ‘Rage’, Simon & Schuster yayınevi tarafından basılıyor.





Kitabın önümüzdeki hafta rafta olması bekleniyor.