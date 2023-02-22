Erdoğan’a yakın kaynaklardan seçim tarihi açıklaması: Depreme rağmen…

2023 ile birlikte Türkiye seçim sürecine girerken, 6 Şubat’ta meydana gelen ve on binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrasında seçim tarihinin akıbeti tartışma yaratmaya devam ediyor…





Seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmazken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg dikkat çekici bir haber yayınladı. Bloomberg’deki haberde, “Erdoğan depremlere rağmen istediği seçim tarihinde ısrarcı” başlığını kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının seçimin ertelenmesi ile ilgili görüşme yaptığını aktardı.





Haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ölümcül deprem sonrasında daha önce açıkladığı seçim takvimine uymak için yeniden inşaat çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor. Görüşmelerle ilgili bilgisi olanların söylediğine göre Erdoğan ve AKP’den üst düzey yetkililer geçen hafta toplantılar yaparak deprem felaketi sonrasında seçimi ertelemenin artılarını ve eksilerini tartıştı” denildi.









Haberde yapılan görüşmeler sonrasında 14 Mayıs tarihinde karar kılındığı belirtilirken, 18 Haziran’daki ilk seçim tarihine dönülmesinin de masada olduğunu açıkladı. Bloomberg’de yayınlanan haberde, “42 binden fazla insanın öldüğü deprem bölgesinde 8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyordu bu da seçmenin yüzde 14’üne denk geliyor. Resmi verilere göre 2 milyon seçmen bölgeden ayrıldı. Yüksek seçim kurulunun oylamanın nasıl yapılacağına dair karar vermesi bekleniyor” ifadesi de kullanıldı.





Bu belirsizlik ile ilgili olarak da haberde, “Bu durum son 20 yıldır en zorlu seçimiyle karşı karşıya kalması beklenen Erdoğan’ın başını ağrıtıyor. Deprem bölgesine yardımın hızı ve binaların dayanıksız olması ile birlikte eleştiriler geliyor” denildi.





ARTILARI VE EKSİLERİNİ SIRALADILAR





Bloomberg’deki haberde, “Kaynaklar, seçimin ertelenmesinin hükümetin krize öncelik vermesi ve yeniden inşa çalışmalarına imkan tanırken, seçimlerin açıklanan tarihte yapılmasının da bir güç gösterisi anlamına geldiğinin düşünüldüğünü aktardı. Öte yandan seçimlerin ertelenmesi durumunda ekonominin son 20 yılın en büyük ekonomik krizinin daha da kötüye gitmesinden de endişe edildiği belirtildi” ifadesi kullanıldı.





Türkiye’deki muhalefetin 18 Haziran’da ısrarcı olduğu da belirtilirken, “Cumhurbaşkanı seçim kampanyasını daha önce 19 Mart’ta başlatacağını ve oylamanın da Mayıs ayının ortasında yapılacağının sinyalini vermişti. Eğer bunu yapmazsa seçimler 18 Haziran’da yapılabilir” denildi.