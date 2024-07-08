Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, ABD'ye gidiyor: Çantasında hangi başlıklar var? /08 Temmuz 2024 09:29

Erdoğan, ABD'ye gidiyor: Çantasında hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor. Zirvedeki ortak oturumlarda üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelecek olan Erdoğan, ikili görüşmeler de yapacak.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor. Zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz’da 75’inci yıl anma programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu programda yer alacak.

ERDOĞAN NATO LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Temmuz Çarşamba günü 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak.

Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak. Liderler, 11 Temmuz Perşembe günü de NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmelerde İsrail-Hamas savaşını ve Gazze'deki katliamı ele alması, kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.

ZİRVEDE SAVUNMA TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı, Washington’dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek. NATO’nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak.

ZİYARET ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 9 Mayıs’ta ABD’ye yapması planlanan ziyareti ertelenmişti. Erteleme kararının Erdoğan’ın programındaki değişiklik nedeniyle alındığı söylenmişti.

Bloomberg'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Erdoğan’ın görüşmesinin 9-11 Temmuz’da Washington’da gerçekleşecek NATO Zirvesi’nden önce gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna “Kesin değil ama muhtemelen o ziyaretten önce” yanıtını vermişti.
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