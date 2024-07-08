Para toplamak için dört koldan halka saldırdı: Vergi-ceza-zam

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre yılın ilk altı ayında 13,4 milyon adet trafik cezası kesildi. Sadece Haziran ayında 2 milyon 357 bin trafik cezası uygulandı. Jandarma bölgesinde ise 2024’ün ilk altı ayında toplamda 961 bin 253 trafik cezası kesildi. Jandarmanın kestiği trafik para cezalarının parasal tutarı 2 milyar 698 milyon 27 bin TL oldu.





2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde trafik cezaları adı altında 4 milyar 212 milyon TL’lik gelir kaydeden Hazine’nin trafik para cezası gelirleri bir yılda yaklaşık 3,5 kat arttı.





BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre Hükümetin kemer sıkma politikaları vergi, ceza ve zamlarla yurttaşın etrafını sardı.Yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünü kaybeden milyonlarca çalışanı zamsız bırakan ekonomi yönetimi, bütçe gelirlerini artırma amacıyla bir yandan yeni vergi hazırlığı yaparken diğer yandan ceza uygulamalarına yüklendi.Kesilen ceza sayısına paralel olarak Hazine'nin trafik cezası geliri de katlandı. Hazine, Ocak-Mayıs döneminde trafik para cezası adı altında 14 milyar 596 milyon TL gelir kaydetti. Trafik cezaları kaleminde yılın başında 20 milyar 528 milyon TL olarak belirlenen bütçe hedefinin yüzde 70’i Ocak-Mayıs döneminde toplandı.Sadece trafik cezası değil diğer para cezaları da devletin vazgeçemediği gelir kapısına dönüştü. Yargı, idari, vergi ve diğer para cezaları adı altında dört ayrı başlıkta toplanan para cezaları Ocak-Mayıs döneminde 48 milyar TL’ye ulaştı.Son yıllarda merkezi yönetim bütçe gelirleri içerisinde önemli bir yer kaplayan para cezalarının yüzde 51’ini vergi cezaları, yüzde 44’ünü ise idari para cezaları oluşturdu.Geçen yılın aynı döneminde 12,6 milyar TL tutarında para cezası toplanırken 2023 tamamında 60,5 milyar TL toplandı. Başka bir ifadeyle geçen yılın tamamında toplanan para cezası gelirinin yüzde 79’u bu yılın ilk beş ayında Hazine’nin kasasına girdi.2024'ün başında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranında yüzde 58,46 artış yapıldı. Ocak itibarıyla kırmızı ışıkta geçmenin cezası bin 506 TL'ye, hatalı park cezası 690,89 TL'ye yükseldi. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası bin 506 TL'ye, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 TL'ye çıktı. Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 TL'ye ile 12 bin 977 TL arasında yer aldı. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası bin 510 TL oldu.2025 yılı için yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.