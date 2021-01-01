Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan böyle istiyor: İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına getirilecek /01 Ocak 2021 14:24

Erdoğan böyle istiyor: İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına getirilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a atanan, orada dosya kapağı dahi açmadan AYM yarışına giren İrfan Fidan'ın buradan da AYM'nin başına geçirileceği öne sürüldü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz Yargıtay Üyesi seçilen ve bu göreve seçilmesinin hemen ardından AYM üyeliğine aday olan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Yüksek Mahkeme'nin en tepesine getirileceği iddia edildi.

Söz konusu iddiaya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "AYM'nin sertçe eleştirdiği Gezi Parkı iddianamesini hazırlayan savcı şimdilerde nerede, biliyor musunuz? Ödüllendirildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başsavcı vekili yapıldı. Kavala'nın ikinci kez tutuklandığı iddianameyi kimler kaleme aldı? Şimdi hangi görevdeler? Savcı Hasan Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyesi aynı zamanda… Diğeri, Başsavcı İrfan Fidan. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel isteği ile AYM üyesi yapılmak üzere Yargıtay'a atandı. Yargıtay'da dosya kapağı aralamadığı halde diğer adayların çekilmesi sağlanarak, en çok oyu alan aday olmayı başardı! Sürpriz olmazsa AYM'ye atanacak. Burhan Üstün'den boşalan koltuğa oturacak. Yargı kulislerinde dolaşan bilgiye göre AYM başkanlığa getirilecek. AYM üyelerinin belirlenme şekli, kararlarını da tayin ediyor. Bu haliyle Türk yargısı, Beştepe Hukuk Bürosu'dur" ifadesini kullandı.


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