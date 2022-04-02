Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan 'Dostum Putin' ile Telefonda Görüştü /02 Nisan 2022 11:02

Erdoğan 'Dostum Putin' ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barış ümitlerini yeşerttiğini söyledi.

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini kaydetti.

Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da ev sahipliği yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Erdoğan Putin-Zelenski zirvesinden umutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Kırım ve Donbas konusunda adım atılması için liderlerin en üst düzeyde görüşmesinin gerekliliğine dikkat çekti, Türkiye’nin bu konuda da ev sahipliği yapmaya istekli olduğunu hatırlattı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Rus lider Putin’in biraraya gelmeye geçmişte olumlu baktıklarını söyleyen Erdoğan, tarihini Rus ve Ukraynalı liderlerin belirleyebileceğini görüşmenin İstanbul’da yapılabileceğini kaydetti.

Erdoğan, ‘‘İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek, bizler de tabii Türkiye olarak bundan mutluluk duyacağız’’ dedi.

Rus öğrenci Sophia Pavlenko ve Ukraynalı öğrenci Masha Novikova, yatakhanenin mutfağında krep satarak Ukraynalı savaş mağdurlarına yardım etmeye çalışıyor.

İstanbul’da Hz Ali Camii çıkışında gazetecilerin Karadeniz’de tespit edilen mayınları sorması üzerine Erdoğan, bunların imha edildiğini ve özellikle Deniz Kuvvetleri’nin bu konuda ciddi çalışma içinde olduğunu kaydetti. Sürecin takip edildiğini belirten Erdoğan, ‘‘Şu an için sıkıntı yok ancak tedbiri elden bırakmayacağız’’ diye konuştu.

Reuters haber ajansı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ‘‘Rusya ve Ukrayna liderleri arasında bir toplantı düzenleyebilirse Türkiye’ye minnet duyacağız’’ sözlerine yer verdi.

Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Egemen Bağış da El Hurra televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye’nin liderler görüşmesine ev sahipliği yapma isteğinin altını çizdi. Bağış, ‘‘Çünkü nihayetinde eğer bir çözüm olacaksa bunun son aşamalarına karar verecek olanlar, en üst kademedeki liderler’’ dedi.

Bağış, Türkiye’nin iki ülkeyle ticari ilişkilerine dikkat çekerek Ukrayna krizinin çözümünün ve barışın sağlanmasının Ankara’nın çıkarına olduğunu kaydetti. Bağış, ‘‘Türkiye’yi ziyaret eden her dört turistten biri Rus ya da Ukraynalı. Her iki ülkeyle de derin ilişkilerimiz var ve barışı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.

‘‘Moskova önerilere yanıtını hazırlıyor’’

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında 29 Mart’ta yapılan müzakerelerde Ukrayna tarafı ‘’garantörlük sistemi’’ dahil bir dizi öneride bulunmuş, Rusya ise önerilerin değerlendirileceğini kaydetmiş ve iyi niyet göstergesi olarak başkent Kiev ile Çernihiv civarındaki askeri faaliyetleri azaltacağını açıklamıştı.

Rusya’nın askeri faaliyetleri azaltma açıklamasının ardından Ukrayna tarafı Kiev civarında bombardımanın devam ettiğini bildirmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada görüşmelerin çevrimiçi ortamda bugün yeniden başladığı kaydedildi; ancak ayrıntı verilmedi.

Ukraynalı müzakereci Mikhail Podolyak İstanbul’daki görüşmeleri ‘‘olumlu’’ bulduğunu iletmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bugün yaptığı açıklamada Ukrayna’nın sunduğu önerilere yanıt hazırladıklarını bildirdi.

Kiev’de şiddetli çatışmalar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin danışmanlarından biri bugün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Rus askerlerini başkent Kiev’in kuzeydoğu ve kuzeybatısında geri püskürtmekte olduklarını, ancak Rus askerlerinin başkentin diğer bazı bölgelerinde mevzilerini güçlendirdiğini bildirdi.

Zelenski’nin siyasi danışmanı Oleksiy Arstoviç, Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinin ise haftalar süren bombardımanın ardından hala direndiğini, ancak Rus güçlerinin şimdi de kuzeydeki Çernihiv’i kuşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise Kiev’in kuzeyinde ve doğusunda büyük çatışmaların devam ettiğini belirtti. ‘‘Ölüm riski yüksek. Bu yüzden kimsenin geri dönmesini tavsiye etmiyorum. Lütfen biraz daha bekleyin’’ diyen Kliçko, başkenti çatışmalar nedeniyle terk eden ancak dönmeyi düşünenleri uyardı.
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