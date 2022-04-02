köşe yazısı kaleme aldı. Aydın, yazısında şu değerlendirmelerde bulundu.

BirGün yazarı Yaşar Aydın, '6 soruda Ethem Sancak vakası: Büyük aşk bitti mi?' başlıklı birkaleme aldı. Aydın, yazısında şu değerlendirmelerde bulundu.





Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekâtı sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken eski AKP MKYK üyesi Ethem Sancak, bir konferansta “Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözleriyle tartışma yarattı. Sancak, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Kuşkusuz bu talep sadece İstanbul İl Yönetimi’nin talebi değil aynı zamanda Saray’a kadar uzanan onay sürecinin son halkası olarak okunmalı.Saray’ın ve AKP’nin en gözde iş insanlarından biri olan, gazete, BMC, Tank-Palet gibi çok önemli ihalelerin sahibi Sancak ne oldu da bu çıkışı yaptı? Daha da önemlisi AKP yönetimi neden hiç zaman kaybetmeden disiplin süreci başlattı?Meseleyi anlamanın en kolay yolu yüksek sesle sorular sormak…Doğu Perinçek’e yakınlığı ile bilinen eski Aydınlıkçı Sancak her dönem bazı konularda AKP’yle açı farkı yaşamıştır; Rusya krizi, Uygur meselesi ve Batı ile ilişkiler gibi… Ama bu durum bugüne kadar hiçbir sorun yaratmadı. Hatta AKP’nin Rusya ve Çin’le ilişkileri açısından pozitif katkıları da olmuştur.Sancak hem Rusya’da hem de İstanbul’da AKP’nin genel hattından farklı olarak açık biçimde NATO karşıtı, Rusya yanlısı bir tutum sergiledi. Ama bunun “bizi iktidara ABD getirdi” noktasına kadar iletilmesi ilginç. Kuşkusuz bu söz sonrası bir tepkinin geleceğini biliyordur. AKP yönetiminin böyle bir iddiaya sesiz kalması beklenemezdi.Burada en kritik sorulardan biri bu. Sancak’ın bu açıklamasından sonra AKP yöneticileri tarafından aranıp aranmadığı, arandıysa Ethem Sancak’ın verdiği yanıt çok önemli. Böyle bir arama sonrası Sancak’ın geri adım atmaması esaslı bir problem alanı. Ama eğer AKP yönetimi hiç aramadan Sancak’ı disiplin kuruluna vermişse bu, başka bir kararın daha önceden alındığına da işaret eder.AKP’ye yakın iş dünyası ya da müteahhit çetesinden ayrıldığı yerler var. Sancak esas olarak 7 Haziran seçimlerinden sonra oluşan blokla birlikte Erdoğan’la yakınlaştı hatta ona aşık olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. O anlamıyla sadece iş dünyasından bir kayı değil aynı zamanda bloktan kopan önemli bir parça olarak da tarif edilebilir.İşleri tıkırtındayken, ihale üzerine ihale alırken neden iktidarla arasını bozar? Buna verilecek en güçlü yanıt hiç kuşku yok ki ‘Biden sonrası ABD çizgisine AKP yönetimi tarafından gösterilen büyük ilgiye itirazdır’. Sancak’ın iktidar cenahına dair Suriye, ardından Ukrayna gelişmelerinde tutumuna dair kafasında soru işaretleri olduğunu görüyoruz. Daha da önemlisi bu soruların yanıtlarının büyük ölçüde alındığını söyleyebiliriz. Bir anlamda köprüleri atma sayılabilecek adımlar durup dururken söylenmez. Erdoğan’ın ya da ekibini daha fazla Rusya’ya yakın tutma şansı kalmadığını görmüş olabilir.Eğer sonuç değişmezse her şeyden önce Erdoğan’ın rotayı daha fazla batıya kırdığını gösteren bir gelişme olur. Bu da ittifak içinde amiraller bildirisi ve mafya hesaplaşmasından sonra üçüncü ciddi çalkantı anlamına gelecektir. Ethem Sancak’la başlayan sürece bakarsınız Soylu’ya kadar uzanır.