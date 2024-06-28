Erdoğan imzaladı: 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 28 Haziran 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı; 14 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu, ayrıca 2 fakültenin ismi değiştirildi.





İstanbul Ticaret Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü





Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluKarabük Üniversitesi: Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İslami İlimler FakültesiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: Uygulamalı Bilimler YüksekokuluMersin Üniversitesi: İçel Sağlık YüksekokuluMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: İslami İlimler FakültesiÇankırı Karatekin Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsüİstanbul Ticaret Üniversitesi: Dış Ticaret Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, Sosyal Bilimler EnstitüsüMEF Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri EnstitüsüTürk Hava Kurumu Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler EnstitüsüBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Turizm FakültesiKarabük Üniversitesi: Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi, İlahiyat FakültesiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: Uygulamalı Bilimler FakültesiKonya Teknik Üniversitesi: Yabancı Diller YüksekokuluMersin Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları FakültesiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: İlahiyat FakültesiAnkara Üniversitesi: Yapay Zekâ EnstitüsüÇankırı Karatekin Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim EnstitüsüErciyes Üniversitesi: Aşı Araştırmaları ve Geliştirme EnstitüsüKarabük Üniversitesi: Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nin adı Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.Necmettin Erbakan Üniversitesi: Veterinerlik Fakültesi'nin adı Veteriner Fakültesi olarak değiştirildi.