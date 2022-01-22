Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Kurtoğlu’nun 2016 öncesi terfi ettirilmemesini ‘sözde fetö’ye’ bağlamasını gündeme getiren Güven, ”15 Temmuz sonrası yargılamalarında dava dosyalarında öğreniyoruz ki esas sebep Kurtoğlu hakkındaki kuvvetli iddialarmış. 45 yaşında evlenmeyen Kurtoğlu hakkında, iki erin ‘bize fiili livata yaptırıyordu’ iddiaları var. Aynı isim 5 kere de makat ameliyatı olmuş. Bunlar göz önünde tutularak 4 YAŞ toplantısında da terfi almamış” dedi.













‘Şenkal Atasagun’un yönettiği klik’





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine karşı olacak tehlikelere önlem için Saray’da birçok illegal dinleme yaptırdığını ve bunu ek olarak da Jandarma teşkilatında kadrolaştığını belirten Güven, kadrolaşmayla ilgili Erdoğan’a 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonlarını önceden haber veren dönemin İstanbul Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu’nu hatırlattı.Erdoğan’ın da diğer rakipleri gibi kirli adamları seçtiğini anlatan Güven, ”Hüseyin Kurtoğlu 15 Temmuz sonrası Meclis Komisyonun’da konuşmuştu. Şu anda Tümgeneral olarak Van Asayiş Kolordu Komutanı. Geleceğin de Jandarma genel Komutanı olabilir’ ifadelerini kullandı.”Ankara’da herkes bu videoyu konuşuyor’ başlıklı videoda Güven, içinde Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Devlet Bahçeli’nin bulunduğu eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun tarafından yönetilen klikin varlığına işaret ediyor. Videoda, bu kliğin gücü, kullandıkları “Kulakçık” denilen sistem de ilk kez anlattı.Kliğin kullandığı ‘Kulakçık’ programının güvenilen emniyet personeline USB’lerle verildiğini söyleyen Güven, ”Bunu alan özel emniyet amirleri bu programı açarak buradaki bilgiler ışığında hareket ediyor, ona göre operasyon planlaması ve atamalar yapıyor. ” dedi.İçinde Soylu, Ağar, Bahçeli’nin bulunduğu ve Şenkal Atasagun tarafından yönetilen kliğin önündeki engelim Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Akın Karatay’ın olduğunu aktaran Güven, ”Fakat bu ismi görevden almak için bir kumpas gerçekleştiriyorlar ve bundan başarılı oluyorlar” dedi.Kumpasın 2018’de başladığını aktaran Güven, ”O tarihte Soylu’nun telefonları dinlendiği haberleri ortaya çıktı. Dinleyen polislerin sadece görev yerleri değiştirildi. Soylu, Ankara’yı ayağını kaldırıyor ve Akın Karatay görevden alınıyor. Emniyet İstihbarat’ı kadrosu değiştiriyorlar. 4 yıl boyunca Emniyet’te binlerce personel dinleniyor. Bunlarla ilgili dosyalar hazırlanıyor. Fişlemeler yapılıyor. Kritik 3 daireye İstihbarat, Narkotik ve Organize Suçlar’da kadrolaştılar ve ele geçirdiler. Sonra na kadar kirli polis varsa kritik makamlara yerleştirdiler. Çünkü ellerinde dosyalar var” dedi.Güven, ”Bu kliğin istanbul ayağında Mehmet Ağar, Ankara ayağında Süleyman Soylu, siyasetin içinde Devlet Bahçeli ve mafya ayağında Alaattin Çakıcı var. Emniyet teşkilatına çok sayıda silah alındı, ayrıca mafya da çok sayıda silah elde edildi. Ayrıca çok büyük paraları var” şeklinde konuştu