Samanyolu Haber /Teknoloji / Yeni araştırma: Evrende 40 milyar kara delik var /22 Ocak 2022 15:21

Yeni araştırma: Evrende 40 milyar kara delik var

Yeni bir araştırmaya göre gözlemlenebilir evrende 40 milyar civarında kara delik bulunuyor.

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Kronos34.news'in haberine göre, Kara delikler bilimin gündemini meşgul etmeye ve insanlığa uzayın derinlikleri hakkında bilgi sunmaya devam ediyor.

Science Daily’de yer alan habere göre evrende 40 milyar civarında kara delik var ancak onlar hakkında bilgimiz çok sınırlı.

Kara delik en basit tanımıyla ışığın bile kurtulamayacağı kadar çekimsel gücü olan astronomik objeler.

Bazı teorilere göre kara delikler başka evrenlerin kalıntıları. Bazı araştırmalarda ise kara deliklerin uzaydaki tüneller olabilecekleri savunuluyor, buna göre bu tünellerle hayal bile edemeyeceğimiz mesafeleri kolaylıkla geçebiliriz. Her iki yaklaşımın da doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanmayı bekliyor. İtalya’daki SISSA’dan (International School for Advanced Studies) bir grup bilim insanı gözlemlenebilir evredeki kara delik sayısını 40 milyar olarak hesaplayabildiler.

Araştırmalar sürerken bilim insanları bir başka şaşırtıcı bilgiyle daha karşılaştılar: Evrenin sıradan maddesinin yüzde biri yıldız büyüklüğünde kara deliklerin içinde kilitli. En büyük kara deliklerse yıldız kümelerinin içindeki dinamik olaylarla meydana geliyor.
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