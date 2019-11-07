Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın mahkemeye verdiği şehit anası: ‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’ /07 Kasım 2019 15:38

Erdoğan’ın mahkemeye verdiği şehit anası: ‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede beraat eden Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, “Susturmak istiyorlar ama daha çok konuşacağım” dedi.

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, 2017 yılında bir etkinlikte “Açılım sürecini” eleştirdiği konuşmasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla bugün Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere, bir çok siyasetçinin mahkeme kapısında karşıladığı Akbaba, Erdoğan’ın avukatlarının şikayetini geri çekmesiyle beraat etti.

SUSTURMAK İSTİYORLAR
Mahkeme çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akbaba, “Şehit analarına layık olmak için mücadele edecek, konuşacağım. Susmayacağım. Susturmak istiyorlar, susmayacak daha çok konuşacağım. Kusura bakmasınlar” dedi.

TÜRKİYE SUSAR MI?
“Pakize ana susarsa Türkiye susar” diyen Akbaba şöyle devam etti:

“Pakize ana Türkiye oldu diyorlar. Size soruyorum Türkiye susar mı? Ne yapayım boynumu mu bükeyim? Yalakalık mı yapayım? Boynuma tasma mı atayım bazı sanatçılar gibi? Ben Cumhuriyet kadınıyım. Ben Atatürk’ün izinden gidenim. Ne mutlu Türk’üm diyene.”
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