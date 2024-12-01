Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın ‘tekrar adaylığına’ AKP’li ve MHP'li seçmen de karşı /01 Aralık 2024 11:45

Erdoğan’ın ‘tekrar adaylığına’ AKP’li ve MHP'li seçmen de karşı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 28,5, istemeyenlerin oranı yüzde 66,3 olarak belirlendi. Erdoğan'ın tekrar adaylığına AKP'li seçmenin yüzde 40'ı, MHP'li seçmenin yüzde 54,8'i karşı çıktı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasını halkın büyük kısmının istemediği ortaya çıktı. Metropoll Araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında, Erdoğan’ın yeniden aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 28,5 oldu. Erdoğan’ın tekrar aday olmasına karşı çıkanların oranı ise yüzde 66,3 olarak belirlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kampanyasını yürüten Necati Özkan, sosyal medya hesabından Metropoll’un verilerini paylaştı. Özkan, şu ifadeleri kullandı: “Metropol’ün araştırmasına göre Erdoğan’a 4. kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunun açılması için Anayasanın değiştirilmesine Türkiye toplumunun %66.3’ü karşı! Asıl ilginç olan MHP seçmenlerinin % 55’i ve Ak Parti seçmenlerinin de %40.2’si de karşı! Enough is enough! Artık yeter!”
 
Erdoğan’ın tekrar aday olmasını istemeyen AKP’lilerin oranını yüzde 40,2, MHP’lilerin oranı yüzde olarak belirlendi. Erdoğan’ın tekrar aday olmasını istemeyenlerin oranı CHP’de yüzde 83, İYİ Parti’de yüzde 87,6 ve DEM Partili seçmenlerde ise yüzde 88,9 olarak belirlendi.

Erdoğan’ın aday olmasını isteyen AKP’lilerin oranı yüzde 52, MHP’li seçmenler arasında ise bu oran yüzde 40 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın ‘tekrar adaylığına’ AKP’li ve MHP'li... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:33