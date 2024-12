Erdoğan’ın ‘tekrar adaylığına’ AKP’li ve MHP'li seçmen de karşı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasını halkın büyük kısmının istemediği ortaya çıktı. Metropoll Araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında, Erdoğan’ın yeniden aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 28,5 oldu. Erdoğan’ın tekrar aday olmasına karşı çıkanların oranı ise yüzde 66,3 olarak belirlendi.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kampanyasını yürüten Necati Özkan, sosyal medya hesabından Metropoll’un verilerini paylaştı. Özkan, şu ifadeleri kullandı: “Metropol’ün araştırmasına göre Erdoğan’a 4. kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunun açılması için Anayasanın değiştirilmesine Türkiye toplumunun %66.3’ü karşı! Asıl ilginç olan MHP seçmenlerinin % 55’i ve Ak Parti seçmenlerinin de %40.2’si de karşı! Enough is enough! Artık yeter!”

Erdoğan’ın tekrar aday olmasını istemeyen AKP’lilerin oranını yüzde 40,2, MHP’lilerin oranı yüzde olarak belirlendi. Erdoğan’ın tekrar aday olmasını istemeyenlerin oranı CHP’de yüzde 83, İYİ Parti’de yüzde 87,6 ve DEM Partili seçmenlerde ise yüzde 88,9 olarak belirlendi.





Erdoğan’ın aday olmasını isteyen AKP’lilerin oranı yüzde 52, MHP’li seçmenler arasında ise bu oran yüzde 40 oldu.