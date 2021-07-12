Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile telefonda görüştü /12 Temmuz 2021 22:20

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Yitzak Hertzog’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti.
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