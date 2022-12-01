Erdoğan kendi adına müze kuruyor; İmamoğlu hediyeyi hazırladı bile...

Recep Tayyip Erdoğan müzesi kurmak için mimarlardan proje toplandığı öne sürüldü. Odatv yazarı Hürrem Elmasçı'nın bir mimara dayandırdığı yazısına göre, Erdoğan müzeyi Haliç kıyısında yaptıracak.







Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracını tamir ettirerek, yenilettiği belirtildi. Müzeye ilk hediyeyi verecek isimlerden birinin de İmamoğlu olacağını iddia eden Elmasçı, "Kulağıma gelen fısıltılara göre İmamoğlu bu aracı sürpriz yaparak Erdoğan'a hediye etmek istiyor" diye yazdı.