Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan kendi adına müze kuruyor; İmamoğlu hediyeyi hazırladı bile... /01 Aralık 2022 15:35

Erdoğan kendi adına müze kuruyor; İmamoğlu hediyeyi hazırladı bile...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa'da kendi adına bir müze kurmak için çalışma başlattığı iddia edildi. Yin bir başka iddiaya göre ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da 'sürpriz' bir hediye hazırlattı.

SHABER3.COM

Recep Tayyip Erdoğan müzesi kurmak için mimarlardan proje toplandığı öne sürüldü. Odatv yazarı Hürrem Elmasçı'nın bir mimara dayandırdığı yazısına göre, Erdoğan müzeyi Haliç kıyısında yaptıracak.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracını tamir ettirerek, yenilettiği belirtildi. Müzeye ilk hediyeyi verecek isimlerden birinin de İmamoğlu olacağını iddia eden Elmasçı, "Kulağıma gelen fısıltılara göre İmamoğlu bu aracı sürpriz yaparak Erdoğan'a hediye etmek istiyor" diye yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan kendi adına müze kuruyor; İmamoğlu hediyeyi... Sonraki Haber >>

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

'Pırlanta Kitap Okumaları'

'Pırlanta Kitap Okumaları'

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:56:27