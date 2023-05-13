Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan: Muharrem Bey'i aradım /13 Mayıs 2023 08:26

Erdoğan: Muharrem Bey'i aradım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum." açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nun değil Erdoğan'ın telefonunu yanıtlaması ise dikkat çekti.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında İnce'yi aradığını belirterek şunları söyledi:

"Ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları kendisiyle konuşayım istedim. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN TELEFONUNU AÇMAMIŞ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün katıldığı canlı yayında, Muharrem İnce'yi, Millet İttifakı tarafından Ankara'da düzenlenen mitinge davet etmek için aradığını, ancak ulaşamadığını bildirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce önceki gün partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan: Muharrem Bey'i aradım Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:47:24