Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Putin’e iletti! Türkiye’den hava sahası kararı /24 Nisan 2022 00:48

Erdoğan, Putin’e iletti! Türkiye’den hava sahası kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara, Moskova ile de görüşülerek Türk hava sahasının kapatıldığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay ziyareti öncesi uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Ankara’nın Moskova ile diyalog mekanizması içerisinde hareket etmeye önem verdiğini söyledi.

“NİSANA KADAR İZİNLERİ VARDI, SONRA UÇUŞLAR DURDU”

Suriye’ye asker taşıyan tüm Rus uçaklarına Türk hava sahasının kapatıldığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

* Rusya’nın askeri uçaklarına, hatta Suriye’ye giden ve asker taşıyan sivil uçaklarına hava sahasını kapattık. Üçer aylık izinler veriyorduk. Nisana kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin’e söyledi. Daha sonra uçuşlar durdu. Biz hem Montrö hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz.

URUGUAYLI MEVKİDAŞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu basın toplantısında Uruguay'a ‘Dışişleri Bakanı' düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği için memnuniyetini ifade ederek “Geçen sene Mart ayında Montevideo Büyükelçiliğimizi açtık. Sayın Bakan Bustillon, Ağustos ayında Ankara'yı ziyaret etti ve Uruguay'dan da ‘Dışişleri Bakanı’ düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. O ziyarette dört tane anlaşma imzalamıştık. Arkasından Uruguay Parlamentosu'nda ‘Türkiye Dostluk Grubu' kuruldu, bizde zaten vardık. Bugün iki tane önemli belge imzaladık. Bunlarla beraber, özellikle ikili ticaret hacmimizi daha da arttırabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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