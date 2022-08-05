Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi bir ziyaret için Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi beklenirkeni konuyla ilgili Kremlin cephesinden ise yeni bir açıklama geldiği belirtildi.





Söz konusu açıklamada, görüşmenin ardından bir basın toplantısının planlanmadığının ifade edildiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Putin ve Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da 19 Temmuz'da yaptığı görüşmenin ardından bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek. Putin ve Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da 19 Temmuz'da yaptığı görüşmenin ardından bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek.

Erdoğan'ın uçağı Atatürk Havalimanı'ndan saat 13.00'te hareket etti.Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşme sonrası basın toplantısı gerçekleştirilmeyecek. Putin ve Erdoğan, Soçi'de en son geçen yıl 29 Eylül'de görüşmüştü.İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dönük operasyon sinyallerinin Soçi'deki görüşmenin ana konu başlıkları olması bekleniyor. İkili ekonomik, ticari ve enerji işbirliği, Akkuyu'da devam eden nükleer santral projesinin de görüşmede ele alınacağı belirtiliyor.