Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan sosyal medyadan yeni kur açıklaması yaptı /22 Aralık 2021 21:20

Erdoğan sosyal medyadan yeni kur açıklaması yaptı

Yükselen döviz kurlarına karşı alınan yeni tedbirlerin sonrasında söz konusu düzenlemelerle ilgili sosyal emdya üzerinden paylaşımlarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurunu sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybı ve ekonomik krizin ardından "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir açıklama yaparak "Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir" dedi.

Erdoğan, yeni ekonomi kararları ile ilgili sosyal medya hesabından art arda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir" ifadelerine yer verdi.

"KURDAKİ DENGE SADECE BANKADA PARASI OLANI İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir. Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş; piyasalar da buna uygun adımları atmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız paketteki hususların detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır. Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir.

"NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da tüm ekonomiye müspet yönde etki edecektir. Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.

Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz.

Varacağımız yer, hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişimler göreceği bir yerdir.
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