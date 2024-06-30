Erdoğan ve damat Berat yıllar sonra aynı kareye girdi ama yan yana gelmedi

Erdoğan, Berat ve Esra Albayrak çiftinin oğlu olan, torunu Akif Albayrak'ın Nun Okulları’ndaki mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan ve Berat Albayrak, Albayrak’ın 2020’de Instagram üzerinden istifasından sonra ilk kez aynı kareye girdiler. 2014 yılında kurulan Nun Okulları, Berat ve Esra Albayrak’a ait.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni'nde, torunu Ahmet Akif'in de aralarında bulunduğu öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı.



Okulun kurucusu, Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak.



Okulda yapılan törene, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak da katıldı.



NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın da konuşma yaptığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.